新竹臺大分院結合BI、AI運用於醫院日常管理 打造數據導向智慧醫院

新竹臺大分院攜手台灣微軟於今(14)日在生醫醫院竹北院區舉辦「2022年智慧醫療暨智慧流程轉型國際研討會」,邀請到新竹縣政府衛生局殷東成局長、台灣微軟卞志祥總經理、臺灣大學張上淳副校長、臺灣大學醫學院倪衍玄院長以及臺大醫院吳明賢院長等貴賓與會指導。藉由分享導入Power BI儀表板及Power Automate及Teams,應用於行政管理、醫務管理及品質管理之經驗,見證醫院在簡化行政及醫療照護流程,提升工作效率及醫療照護品質之實績。研討會共有115家各層級醫療院所及廠商共襄盛舉,並吸引超過410位產業界人士與醫療院所人員以視訊方式參與交流。

新竹臺大分院余忠仁院長表示:「發展智慧醫療乃全球趨勢,成為智慧醫療典範亦是本院的願景之一。經疫情三年來的洗禮,更加速智慧醫院暨智慧流程轉型之推動。在全球醫院面對大量臨床照護與行政管理數據,紛紛利用Power BI數據視覺化管理作為解決方案之際,本院亦不落人後。本院自2021年起與台灣微軟合作,推行並鼓勵全院同仁善加運用Power BI儀表板及Power Automate與Teams的行動化簽核情境,期透過數據與Power BI、AI完美結合,打造數據導向之智慧醫院。」

台灣微軟總經理卞志祥指出,新竹臺大分院是台灣第一個全面性導入Microsoft 365 Teams 與 Power Platform的指標性醫院,在國際邁入大數據分析的時代,微軟與新竹臺大分院持續合作,不只透過資料報表平台呈現即時視覺化數據,透過資料的堆疊,後續還可以延伸有助於組織決策或流程改善,如輔助臨床醫療決策、智慧醫院的自動化流程開展以及進階AI資料分析應用等。未來微軟也將持續賦能醫療產業,在支持政府合法合規的基礎上,提供全方位的產業經驗,強化醫療資安系統,運用Azure混合雲提供更完善的智慧醫療服務。

新竹臺大分院智慧醫療創新中心主任譚慶鼎副院長表示:「在全球推動智慧醫療及數據導向之醫院管理的浪潮下,除了國內相互觀摩學習及腦力激盪外,也需要吸取國際同儕的經驗,因此邀請Microsoft Asia、Austin Health、Dr. Sardjito General Hospital等之國外專家與會。此次的國際研討會聚焦於『國際論壇』、『行政管理』、『醫務管理』以及『品質管理』四大主軸,由國內外專家、臺大總院及本院,共同分享應用Power BI儀表板或Power Automate、Teams於臨床醫療、醫事及行政作業中,展現醫護、行政、和跨團隊協同合作、資源共享,提升組織橫向溝通效率與品質之成果!」

這次「國際論壇」單元由新竹臺大分院國際醫療中心莊佩倪副執行長擔任座長,分享Microsoft for Healthcare、Clinical Innovation with Impact and Speed - Clinical Innovation at Austin Health leveraging the Microsoft Platform、Managing the COVID-19 Crisis at RSUP Dr Sardjito: Our Challenges and Innovations等主題;「行政管理」單元由臺大醫院智慧醫療中心陳信希主任擔任座長,分享RPA流程機器人導入醫院行政管理之案例分享、科部損益POWER BI 系統、轉型的起點-全院設備保養數位化等主題;「醫務管理」單元由新竹臺大分院蔡孟昆副院長擔任座長,分享BI運用於疾病別管理之成效:臺大醫院腎臟病疾病照護品質經驗分享、導入智慧型儀表板提升透析連續性照護品質等主題;「品質管理」單元則由新竹臺大分院譚慶鼎副院長擔任座長,分享傳染病智能管理儀表板、跨院區安全事件即時資料分析與管理等主題。