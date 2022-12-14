英業達5G AI智慧工廠開幕

英業達（2356）今（14）日與英特爾和微軟共同舉辦5G Next Lab 開幕儀式。活動以「5G 串聯新世代，AI 驅動大未來」為題，展示與AI整合之5G連接解決方案，並於各種智慧場景之應用，例如智慧工廠，智慧家庭，智慧醫療和智慧交通，以演繹次世代之產業創新。英業達的5G連接解決方案建立在英特爾世界級的晶片和微軟領先業界的核心網路軟體之上，可適用於5G公用網路和專用網路。

「在英特爾和微軟的大力支持下，英業達和我們的合作夥伴有絕佳的機會進入5G公用網路和專用網路市場。」英業達策略長葉力誠表示，「我們為自己在5G技術和業務方面的發展感到自豪，並承諾對5G網路連接解決方案和產業智慧解決方案的投資將比以往任何時候都要多，更期許成為領導廠商！」

英特爾副總裁暨台灣分公司總經理汪佳慧表示：5G的成功取決於廣泛的生態系統。英特爾身為開放式生態系的倡議者，多年來與產業領導廠商合作定義5G解決方案、開源軟體和基於標準的技術。英特爾很高興再次與英業達合作，推動眾多的創新，相信雙方攜手推出的5G Next Lab將在台灣的數位轉型中扮演相當重要的角色。

台灣微軟總經理卞志祥表示：微軟的使命是賦能地球上的每個人和每個組織，都能實現更多成就非凡。毫無疑問的，英業達與微軟結合5G、IoT 和 AI 的力量，將為全球企業提供新的創新服務，加速推動邁向工業 4.0 轉型。微軟與英業達建立了長期的戰略合作夥伴關係，我們很高興看到隨著 5G Next Lab成立，雙方的合作夥伴關係持續加深。英業達致力於將其視野擴展到 5G 專用網絡、雲端計算、智慧裝置和物聯網，微軟很榮幸能夠藉由 Azure為 5G Next Lab 提供支援，我們期待下一代 5G 通訊解決方案，能夠幫助更多企業和產業取得更多成就。

5G Next Lab旨在為英業達的生態系合作夥伴提供一個工作空間，以進行端到端的產業解決方案整合，並提供一個展示空間來「展示和講述」這些解決方案。英業達首先歡迎來自電子和半導體製造業的合作夥伴，攜手打造智慧工廠解決方案，因為製造業預計將成為最廣泛使用5G專用網路的產業。而英業達在自家工廠採用了這些解決方案，經過驗證已帶來非常好的投資報酬率。

共同為智慧製造客戶帶來無與倫比的好處，包括輕而易舉地驗證和實施，更快的上線時間，網路與端點的聯合防禦，和更低的整體擁有成本。英業達、新漢（8234）、趨勢科技和微軟今天簽署了四方合作備忘錄，以揭示共同釋放5G具體價值和加速製造業數位轉型的強烈願景和意圖。此次合作也為英業達未來與所有生態系合作夥伴的整合開啟新頁。