快訊

被爆4度結婚公務員女友　高國華怒否認「現在單身沒有結婚」　

佳德鳳梨酥當年怎竄紅？網憶「2關鍵」馬英九是推手

精測、美國Cohu合作 高階探針卡與測試介面解決方案

經濟日報／ 記者林思宇／台北即時報導

中華精測（6510）今（14）日宣布，與美國半導體測試設備服務廠Cohu, Inc. (COHU)正式簽訂合作意向書，雙方擬定在半導體測試市場提供高階探針卡與測試介面解決方案達成合作協定。

精測表示，5G和汽車先進駕駛輔助系統(ADAS)感測器的測試介面與儀器設備因晶片高頻與微小化的發展趨勢，正面臨嚴峻的高複雜測試挑戰。有鑑於此，中華精測以先進的半導體測試介面技術，結合Cohu在毫米波射頻的探針頭及測試座技術，雙方將共同推出最佳化的統包測試介面解決方案，以降低客戶成本並縮短商品化時程。此外，兩家公司的研發及製造資源整合，將可實現速度性能大於60GHz的多晶測試介面量產。

精測表示，兩家公司的合作並將擴展至半導體測試用晶圓探針卡，以及封裝後的最終(FT)測試介面解決方案，為台灣和全球客戶提供高效能之產品服務。Cohu亦將進一步推展中華精測MEMS探針技術，以加速擴大於2027年約36億美元的半導體探針卡市場發展。

精測總經理黃水可表示，精測運用先進測試介面製造和MEMS探針技術，於半導體測試介面市場提供彈性、結構完整之產品服務。透過整合Cohu的核心高頻射頻(RF)和熱管理功能技術，公司能夠大規模地提供完整測試解決方案，以滿足客戶最具挑戰性的測試要求。

Cohu總裁兼首席執行長Luis Müller表示，5G和先進節點技術快速導入，增加了對高效能、高經濟效益解決方案的需求。很高興能與中華精測合作，並利用兩家公司的優勢為我們的客戶提供更大的價值。

中華精測 半導體 5G

延伸閱讀

精測與美國Cohu合攻高階探針卡與測試介面

FTX創辦人涉美史上最大金融詐騙案 遭控8項罪名、最高面臨115年刑期

CNN：美國考慮軍援烏克蘭愛國者飛彈防空系統

陸扶植半導體 砸4.4兆元

相關新聞

拜登重提近50年前助選往事 張淑芬分享心內話

美國總統拜登出席亞利桑那州移機典禮時提到，台積電（2330）創辦人張忠謀太太張淑芬，曾在1972年替他助選。張淑芬今（1...

美、荷、日 聯手封殺陸先進晶片

繼荷蘭鬆口有意配合美國加強管制出口大陸先進晶片生產設備之後，日本13日也證實將跟進採取適當措施，此舉意味美、荷、日三國攜...

台積：高雄7奈米計畫 不取消

地緣政治瞬息萬變，台積電因應客戶要求分散區域風險，考慮在日本增建一座新廠，以7奈米製程切入，此舉將引發台積電是否將7奈米...

半導體護國神山群打世界盃 專利制度還差這一塊

半導體護國神山群征戰全球市場，專利是關鍵，專利訴訟更是直接關係企業營運，無奈的是，全世界要看台灣半導體產業鏈的臉色，但台...

精測與美國Cohu合攻高階探針卡與測試介面

晶圓檢測大廠精測（6510）今(14)日與美國半導體測試設備服務廠Cohu, Inc. 正式簽訂合作意向書，雙方擬定在半...

台積擬在日本再建7奈米新廠 引發先進製程棄高雄聯想

地緣政治瞬息萬變，台積電為因應客戶要求分散區域風險，考慮在日本增建一座新廠，並切入7奈米製程，此舉將引發台積電是否將7奈米計畫棄高雄轉戰日本的聯想。 台積電供應鏈透露，以目前戰略考量，日方爭取台積電在日本設立比熊本廠還更先進製程的拉力「非常強」，日本政府也透過補助及完善熊本廠附近生活圈及人才培訓等多管齊下措施，全力說服台積電在日本設立比原本更先進製程製造廠。台積電資深副總總經理侯永清接受東京電視台採訪時透露，不排除在日本興建另一座新的工廠，吻合日方爭取台積電也把更先進的7奈米帶到日本的傳言。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。