半導體護國神山群打世界盃 專利制度還差這一塊

半導體護國神山群征戰全球市場，專利是關鍵，專利訴訟更是直接關係企業營運，無奈的是，全世界要看台灣半導體產業鏈的臉色，但台灣專利訴訟制度與美、日等先進國家大不相同，政府並未提供公平競爭的舞台；業者、學界和法界共同呼籲，應儘速修法，不要讓冗長的專利救濟制度成為產業發展的絆腳石。

熱銷產品靠關鍵技術撐腰，專利是保護產品競爭優勢的制度，一方面藉由給予研發者獨佔市場的權利，取得豐厚的利潤，另一方面也促使研發者公開技術，加速產業創新升級。面對全世界晶片戰，台積電（2330）、聯發科（2454）、日月光（3711）等各大廠商，都有綿密的專利布局，確保技術競爭優勢，因此專利戰是兵家必爭之地。

法界人士指出，當企業對專利有爭議時，台灣目前有兩套制度可以救濟，其一為透過行政救濟程序，向智慧財產局舉發，不服再經過訴願程序，不服到智商法院提告，再不服到最高行政法院上訴。其二為直接到智商法院的民事庭侵權訴訟中爭執專利權有無效。

法界人士分析，台灣專利商標法制一直以來都追求國際接軌，目前僅在行政救濟途徑尚未與國際同步，其一是較之美、日、韓、德等國，多了訴願程序（約6個月），其二是對權利有效性的爭執，主管機關原本是決定賦予專利權利與否的裁判者角色，卻在後來的救濟程序變成被告，但先進國家是由爭執雙方當事人為訴訟原被告，導致紛爭解決無效率。

知名智財學者、工研院技術移轉與法律中心執行長王偉霖指出，實務上訴願通常採「不公開」審理，縱使依法可通知雙方到場陳述意見，但訴願會通常不會讓雙方到場對技術本質或者專利要件進行辯論，也不會進行相關鑑定，主要是聚焦在主管機關是否遵守相關法律原則或審查基準，導致訴願制度功能不彰，長期為人所詬病，對於寸秒寸金的專利爭訟而言更是「累贅」。

王偉霖表示，新法將現行人民舉發後專利權有效性的爭訟從行政、民事法律的雙戰場，調整為集中在民事訴訟程序審理，除能可避免行政訴訟、民事訴訟結果不一致情形外，也可大大節省相關訴訟成本。

政治大學智慧財產所教授宋皇志也說，修法草案將舉發制度改成以言詞審議為原則，讓舉發人與專利權人得以在舉發爭議審議中以言詞充分地表達其主張與攻擊防禦方法，除可讓當事人充分陳述意見，也有助於智慧財產局做成更適切的審議決定，是專利法制的重大突破。

宋皇志認為，修法草案規定審議人員於預備程序可以適度公開心證，也有助於當事人調整策略以進行更精準的攻防。另一個重點是專利複審訴訟及爭議訴訟一律要委任律師為訴訟代理人，有助於提高專利爭訟的品質。

專利師公會理事長林宗宏認為，取消再審查制度改成複審制及把爭議案件改成對審制修法他都贊成，前者為全世界僅有、中華民國獨一無二的制度，重複相同程序沒有必要；後者是以智慧財產局為被告的行政訴訟制度，智慧局畢竟不是當事人也不是發明人，要求智慧局主導法庭上的攻擊防禦沒有切身利益，也難以替真正利害相關的當事人代言。

林宗宏還說，他從事專利行業近四十年，每次為客戶提出行政訴訟，被告幾乎都是智慧局，局長必須擔任智慧局的法定代理人，現任經濟部長王美花不知道被他告了多少次，他告到很不好意思，此次修法變革不僅合乎世界潮流，也更保障當事人權益。但不管是複審制及對審制，都是全新的程序，對於當事人及代理人都是新的挑戰，費用也可能增加，是否影響當事人運用的意願，有待觀察。

半導體業者指出，專利權歸屬的不確定，企業對於是否繼續銷售相關產品會有顧忌，對於訂單能見度只有三個月的半導體產業來說，時間就是金錢，越早知道結果越好。

業者向行政院喊話，本次制度修正牽扯四個法案，包括經濟部的專利法、商標法修正草案，以及司法院的智財案件審理法、智商法院組織法草案，弔詭的是，一向被認為牛步的司法院版本已送進立法院，但說好的與業者共創半導體榮景的行政院，卻未聽到消息，呼籲身兼台積電董事的國發會主委龔明鑫幫幫忙，儘速討論。

由於台灣半導體產業鏈完整度世界第一，護國神山需要螞蟻雄兵群策群力協助，才能維繫台灣產業競爭力。政府發展半導體產業的決心程度有多少，永遠是產業關注焦點。