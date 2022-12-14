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拜登重提近50年前助選往事 張淑芬分享心內話

經濟日報／ 記者林思宇／台北即時報導
美國總統拜登出席亞利桑那州移機典禮時提台積電創辦人張忠謀太太張淑芬，曾在1972年替他助選。張淑芬今（14）日說，我嚇一跳。 記者林思宇／攝影
美國總統拜登出席亞利桑那州移機典禮時提台積電創辦人張忠謀太太張淑芬，曾在1972年替他助選。張淑芬今（14）日說，我嚇一跳。 記者林思宇／攝影

美國總統拜登出席亞利桑那州移機典禮時提到，台積電（2330）創辦人張忠謀太太張淑芬，曾在1972年替他助選。張淑芬今（14）日表示，對我來講，我嚇一跳，沒想到他會在現場、國際性的場合，提到我跟他（拜登）認識49年，在他還沒有名的時候，就在他小團隊做事，從這可以看到「我從年輕到現在都在幫助別人」、「這是我的個性」。

張淑芬今日出席「以愛引路 遇見未來之光」台積電慈善基金會公益記者會，受訪做上述表示。

張淑芬說，事前知道拜登會私下見跟她和張忠謀見面，「我相信他有感觸」，她開玩笑說，沒想到幫助一個人變成一個總統，他拉著我的手、握著我的手，私下的拜登很和藹可親。

張淑芬說，過去一年僅管因為疫情在家沒出門，但台積電慈善基金會愛不停歇，沒有停止做該做的事情。

美國總統拜登在台積電美國新廠的移機典禮致詞，感謝張忠謀太太張淑芬曾在1972年替他助選。。美聯社
美國總統拜登在台積電美國新廠的移機典禮致詞，感謝張忠謀太太張淑芬曾在1972年替他助選。。美聯社

台積電 張淑芬 拜登

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