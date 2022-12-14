拜登重提近50年前助選往事 張淑芬分享心內話

美國總統拜登出席亞利桑那州移機典禮時提到，台積電（2330）創辦人張忠謀太太張淑芬，曾在1972年替他助選。張淑芬今（14）日表示，對我來講，我嚇一跳，沒想到他會在現場、國際性的場合，提到我跟他（拜登）認識49年，在他還沒有名的時候，就在他小團隊做事，從這可以看到「我從年輕到現在都在幫助別人」、「這是我的個性」。

張淑芬今日出席「以愛引路 遇見未來之光」台積電慈善基金會公益記者會，受訪做上述表示。

張淑芬說，事前知道拜登會私下見跟她和張忠謀見面，「我相信他有感觸」，她開玩笑說，沒想到幫助一個人變成一個總統，他拉著我的手、握著我的手，私下的拜登很和藹可親。

張淑芬說，過去一年僅管因為疫情在家沒出門，但台積電慈善基金會愛不停歇，沒有停止做該做的事情。