精測與美國Cohu合攻高階探針卡與測試介面

晶圓檢測大廠精測（6510）今(14)日與美國半導體測試設備服務廠Cohu, Inc. 正式簽訂合作意向書，雙方擬定在半導體測試市場提供高階探針卡與測試介面解決方案達成合作協定。

5G和汽車先進駕駛輔助系統(ADAS)感測器的測試介面與儀器設備因晶片高頻與微小化的發展趨勢，正面臨嚴峻的高複雜測試挑戰。有鑑於此，精測以先進的半導體測試介面技術，結合Cohu在毫米波射頻的探針頭及測試座技術，雙方將共同推出最佳化的統包測試介面解決方案，以降低客戶成本並縮短商品化時程。

此外，兩家公司的研發及製造資源整合，將可實現速度性能大於60GHz的多晶測試介面量產。

兩家公司的合作並將擴展至半導體測試用晶圓探針卡，以及封裝後的最終(FT)測試介面解決方案，為台灣和全球客戶提供高效能之產品服務。Cohu亦將進一步推展中華精測MEMS探針技術，以加速擴大於2027年約36億美元的半導體探針卡市場發展。

精測總經理­­­黃水可表示，「中華精測運用先進測試介面製造和MEMS探針技術，於半導體測試介面市場提供彈性、結構完整之產品服務。透過整合Cohu的核心高頻射頻(RF)和熱管理功能技術，公司能夠大規模地提供完整測試解決方案，以滿足客戶最具挑戰性的測試要求。」

Cohu總裁兼首席執行長Luis Müller表示，「5G和先進節點技術快速導入，增加了對高效能、高經濟效益解決方案的需求。我們很高興能與中華精測合作，並利用兩家公司的優勢為我們的客戶提供更大的價值。」