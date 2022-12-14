Arm：不會改變現有商業模式 RISC-V帶來良性競爭

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Arm策略暨行銷執行副總裁亨利（Drew Henry）。聯合報系記者簡永祥/攝影
Arm策略暨行銷執行副總裁亨利（Drew Henry）。聯合報系記者簡永祥/攝影

集微網消息，12月13日，據台媒TechNews報導，Arm策略與行銷執行副總裁Drew Henry在台灣的媒體分享會上表示，未來會在符合國際最新規範的基礎上，依照客戶需求，提供Arm架構解決方案，不會改變現有商業模式。

Drew Henry表示，隨著數據中心需求急劇增加，加上自動駕駛、AI、物聯網等新興應用崛起，市場對於算力的要求越來越高，這也使得摩爾定律備受挑戰。如今，要靠單一技術延續摩爾定律是很困難的，因此Arm通過IP、軟件等方式使摩爾定律能在不同領域繼續延續下去，讓算力最大化。

談到蓬勃發展的RISC-V產業時，Henry表示Arm正向看待這種良性競爭，相互競爭也讓產業更清楚知道什麽事情是重要的。

對於台積電創始人張忠謀提出的「全球化及自由貿易幾乎已死」的說法，Henry指出，現在全球半導體產業遊戯規則已改變，但並不影響Arm營運。因為規則雖然改變，但計算的難題依舊存在；而Arm是IP供應商，客戶遍及美國、中國、歐洲等，未來會在符合國際最新規範的基礎上，依照客戶需求，提供Arm架構解決方案，不會改變現有商業模式。

值得一提的是，據SemiAnalysis報導，高通此前的訴訟文件顯示，Arm可能會改變其授權模式，更改IP條款，2024年後基於Arm架構CPU的SoC，不可以使用外部GPU、NPU或ISP。此次，Henry在台灣媒體會上所提到的「不會改變現有商業模式」，或許是一種回應。

半導體 台積電 物聯網

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