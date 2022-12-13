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世界先進鼓勵員工運動 發總價值逾千萬實名運動券

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

世界先進（5347）今（13）日更新ESG電子報，其中提到致力打造員工健康職場進展，包含鼓勵員工養成運動習慣發給每位同仁2000元實名制運動券等，據了解，該運動券發放總額超過千萬可以用在桃竹苗外部連鎖健身運動機構，以及國民運動中心，或是公司運動課程。

據了解，世界先進2000元實名制運動券於2021年推出可用至今年底；發放對象是全體員工，每人2000元，換算運動券發放總額超過千萬。

世界先進日前在企業員工人數「5000人以上」組別榮獲2022 CHR健康企業公民獎銀獎，由衛福部部長薛瑞元頒獎。

世界先進提到，公司訂有十大經營理念，其中一項即是營造具有挑戰性，有樂趣的工作環境，其中公司發給每位同仁2000元實名制運動券鼓勵同仁養成運動習慣，從根本改善健康。員工可參加外部運動機構的運動課程，或由熱愛運動的主管發起運動專班，帶領員工一起活動筋骨，員工在運動的過程中也能追求挑戰自我極限的樂趣。另外也推出員工身心健康照護系列措施，包含提供員工健走APP「WALKII」、舉辦「愛世界齊步走線上健走」活動等。

世界先進

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