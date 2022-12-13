世界先進鼓勵員工運動 發總價值逾千萬實名運動券

你的員工、同事，可能天氣一冷，就請病假不來上班了。但是，他很可靠，全年無休、風雨無阻，每天上午﹑下午時間一到，他就自動來回巡檢五個變電機組。他，是台電的巡檢機器人，身高只有90公分的「瓩力」，到職僅一年多，上一個工作地點是在台北市萬華二次變電所，近期他轉戰到新莊西盛變電所。

2022-12-13 23:18