恩智浦與台達電宣布策略聯盟 開發新世代車用平台

車用半導體領導者恩智浦半導體（NXP）今日宣布與台達電（2308）簽署合作備忘錄，雙方將合作開發下一代電動車（EV）平台，包含馬達驅動器和電源轉換平台。

這項合作案，台達電將運用恩智浦車用技術與產品以及在功能安全和資安方面的專業知識，推動車輛電氣化架構創新和應用平台。恩智浦和台達電宣布設立聯合實驗室，該實驗室將聚焦於加速推出電氣化產品、開發以恩智浦 S32Z和S32E實時處理器及S32K39微控制器為基礎的實時應用，支持安全處理、網域和區域控制、電動車控制、以及智慧致動。

除車輛架構、先進駕駛輔助和擴展軟體定義汽車（SDV）外，電氣化也是推動汽車產業創新的關鍵因素之一。電動車（EV）普及率持續帶動消費者興趣，並獲得支持性政策和政府立法的鼓舞，設定積極的零排放目標、降低汙染水平和對進口燃料的依賴。

雖然各界對車輛電氣化充滿熱情，廣泛採用電動車仍存在些基礎障礙，包括高昂的電池生產成本、有限的行駛距離、以及漫長的充電時間。恩智浦S32汽車平台以及恩智浦電氣化產品系列旨在減少技術障礙，幫助OEM廠商和Tier 1供應商應對相關挑戰。

台達電副總裁暨電動車方案事業群總經理唐修平表示，台達電為創造更好的未來而提供創新、潔淨、和節能解決方案，聚焦於應對全球氣候變遷的技術。具體而言，在台達電車用業務方面，台達電與恩智浦的合作著重於推動電動車平台包含馬達驅動器和電源轉換平台，並將其潛力推廣到新市場。

恩智浦半導體全球銷售執行副總裁Ron Martino表示，今天我們很高興能與台達合作，繼續推動全球汽車產業電氣化的發展。轉型需要產業尖端人才通力合作，以及豐富多樣的電氣化產品組合，包含最先進的處理器、微控制器、電池管理系統（battery management systems；BMS）和電動車電源管理及驅動系統。這些恩智浦技術將共同為下一代電動車提供端對端解決方案。

恩智浦將運用S32汽車平台的技術優勢和完善廣泛的合作夥伴生態系統，為台達電提供技術支持與培訓。台達電希望藉此生產以恩智浦產品和技術為基礎的車用平台和解決方案。合作範圍主要為台達以恩智浦具功能安全特點的S32K39車用MCU系列和FS26安全系統基礎晶片及GD3162閘道驅動IC解決方案為基礎開發的馬達驅動器和電源轉換平台。