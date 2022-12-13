陸行之揭5底部訊號 認為半導體最壞已過、明年無基之彈

資深半導體產業評論家陸行之今（13）日揭露半導體5大底部訊號，包括弱應用的營收有觸底現象；產能利用率明年第3季反彈，這次晶圓代工週期沒比三大黑週期差；兩大強應用製造商庫存月數下降中，且記憶體庫存從模組廠換手到製造商；資本支出下調啟動；通膨之下強應用價格無下調空間，台積電（2330）甚至還漲價；陸行之強調，個人認為「最糟的狀況已經過了，明年就會開始無基之彈」。

陸行之今日參加國泰世華銀行《2023全球投資趨勢論壇》，解讀美國技術管制，判讀半導體趨勢及週期底部，他表示，在底部訊號上，首先從營收表現來看，包括弱應用年對年營收有觸底現象；晶圓代工／設計季營收的年對年變化；12吋晶圓代工成落後指標，8吋先砍單。

他指出，從不同行業的月營收來看，可以很清楚的看到很多行業幾乎都在底部，其實有開始反轉的現象，最糟的四個行業包括驅動IC、面板、砷化鎵射頻相關、遊戲卡，目前看起來都有慢慢轉好的跡象，假設這四個行業某種程度開始復甦的時候，明年下半年跟今年下半年來比就會很漂亮。

陸行之提醒，不要去買弱應用，要從這四個行業裡去找一些長期應用還是不錯的，至於其他行業都還在探底階段，都是比較落後指標，還在探底，還沒有看到落底的跡象。

陸行之指出，晶圓代工是最落後指標，雖然有開始反轉，但還沒有到衰退，可是客戶都已經在衰退了，以台積電來說，更是晶圓代工中「落後的落後」，客戶砍單最後才砍台積電，然後回來的時候，台積電是第一個回來的，所以下行周期會很短；所以，「台積電講的東西參考就好，不要當做聖經」，「每次聽台積電非常看好，然後沒有一片烏雲，你就要小心了」。

陸行之表示，這次晶圓代工週期沒比三大黑週期差，他以統計的資料來分析，1997年亞洲金融風暴時的產能利用率是55%，Y2K是44%，2008年次貸風暴時是33%，預估這次是66%；主要是PC衰退20%，手機衰退20%，但是車子及數據中心都不錯，產能利用率為什麼會66%，主要是因為清庫存，需求並沒有那麼差，清完庫就會回到正常的需求。

陸行之表示，預估產能利用率可在明年第3季反彈，因為清完庫存接著要建庫存，還是會回到100%，但不推測回到100%的時點；至於底部訊號的第三個則是庫存，可分別從邏輯晶片庫月數持續創高；兩大強應用製造商庫存月數下降中；記憶體庫存從模組廠換手到製造商等來看。

陸行之強調，庫存是落後指標，半導體手上的庫存是落後指標，但他客戶手上的庫存則是領先指標，他同時大膽預測，今年很多公司在第4季度會把庫存打掉，有很多公司會虧損，但是打掉之後，庫存還在手上可以慢慢賣，所以下給晶圓代工廠的單子不會那麼快回來。

陸行之說，雖然全球庫存也增加，但是下游客戶的庫存已經開始在清了，車廠的庫存其實沒有很高而且已經開始在清，估計未來幾個季度約到明年第1季可以清完，第2季度就會開始買，半導體廠商的庫存也從很高很高的高點開始慢慢的轉下來，他強調，很好的例子是記憶體的模組廠已在清庫存。

陸行之說，底部訊號的第4點是資本支出下調啟動，目前估計，記憶體明年資本支出會下調30~50%；晶圓代工大概下調10~20%，這兩個都是正面；至於底部訊號第5點是通膨下，強應用價格無下調空間。

陸行之解釋，這次通膨有一個很特別的現象，就是價格是增加的，半導體從來沒有價格能夠在下行週期的時候還能夠守住；他說，大概只有弱應用、通用產品、存儲器、驅動IC可能會跌價，但世界先進（5347）沒有大幅砍價，聯電（2303）也沒有，台積電還漲價。

陸行之表示，以整個行業的預估來看，今年是逐季往下走，明年是逐季往上走，兩年沒什麼成長，但是股市是看逐季往上走、同比改善，所以個人認為，最糟的狀況已經過了，明年就會開始無基之彈，所謂的無基之彈就是基本面還在繼續惡化，但是股價會一路往上走。