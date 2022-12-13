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中華電信打造最強資安 每月攔下6.6億次詐騙、色情風險

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

隨著國內上網普及率持續升高，網路資安成為消費者關切的議題，依媒體報導民眾線上申辦旅遊許可證或趁優惠檔期進行網路購物，一不小心就陷入詐騙陷阱，更可能前腳下單電商產品，沒多久就接到詐騙電話，中華電信（2412）搶進個人資安市場，以「防駭守門員」、「色情守門員」及「上網時間管理」三大最強資安服務，提供消費者行動及居家網路安全環境，每個月攔下6.6億次詐騙及色情風險。

中華電信統計，今年前11月「防駭守門員」每月平均成功攔阻資安詐騙風險達1.4億次、「色情守門員」每月平均阻攔色情、暴力、毒品等六大不良網站連線達4.2億次，此外，「上網時間管理」服務，協助家長解決兒少連網時間、避免網路成癮，成為守護兒少的利器。

中華電信，指出，資安服務再升級，下載「中華網安助手App」立即整合管理三大資安服務，透過APP即時獲知最新資安事件，提醒用戶留意詐騙訊息、提供影音串流、社群媒體、購物網站等過濾類別方便客戶管理；家長亦可透過APP隨時調整兒少上網時間。

中華電信表示，「防駭守門員」申請後不需下載安裝軟體及設定，即可開啟防衛連網安全，24小時自動辨識詐騙網址，有效阻擋惡意網站、過濾釣魚詐騙網頁及簡訊，並且根據資料庫遏阻勒索病毒及網路駭客攻擊，減少電話號碼、信用卡、會員資料等個資外洩風險，搶先預防，避免受駭。

此外，中華電信指出，「色情守門員」協助家長保護兒少的上網安全，攔阻色情、暴力、毒品等六大類不良網站資訊，並提供影音、社群及購物等網站管控功能，避免兒少誤觸有害內容造成不良影響；「上網時間管理」協助家長進行小朋友連網的時間管控。此外，行動版的上網時間管理服務，除提供單一號使用的個人版外，亦可同時提供設定3個門號管理的家庭版優惠，方便家長輕鬆掌握全家大小的上網時間。

中華電信強調，年終推加碼優惠，即日起至12月31日止，於網路門市線上申請「色情守門員」、「上網時間管理」、「防駭守門員」任一年約方案，即享每月最低45元起優惠，再抽最高1,000點Hami Point及獲贈百元購物金。

中華電信 詐騙 資安

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