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恩智浦攜手台達電 攻電動車市場

經濟日報／ 記者鐘惠玲/即時報導
恩智浦攜手台達電攻車用市場。照片/恩智浦提供
恩智浦攜手台達電攻車用市場。照片/恩智浦提供

車用半導體大廠恩智浦於13日宣布，與台達電（2308）簽署合作備忘錄，雙方將合作開發下一代電動車平台，包含馬達驅動器（traction inverter）與電源轉換平台。

針對雙方合作，恩智浦提到，將運用S32汽車平台的技術優勢和完善廣泛的合作夥伴生態系統，為台達電提供技術支持與培訓。台達電方面則可藉此生產以恩智浦產品和技術為基礎的車用平台和解決方案。兩者合作範圍主要是台達電以恩智浦具功能安全特點的S32K39車用MCU系列與FS26安全系統基礎晶片，及GD3162閘道驅動IC解決方案為基礎開發的馬達驅動器和電源轉換平台。

台達電未來將運用恩智浦車用技術與產品，以及在功能安全與資安方面的知識，推動車輛電氣化架構創新和應用平台。同時，恩智浦與台達電也將攜手設立聯合實驗室，聚焦於加速推出電氣化產品、開發以恩智浦S32Z與S32E實時處理器，及S32K39微控制器（MCU）為基礎的應用，支持安全處理、網域與區域控制、電動車控制，以及智慧致動。

台達電副總裁暨電動車方案事業群總經理唐修平指出，在台達電車用業務方面，與恩智浦的合作著重於推動電動車平台，包含馬達驅動器和電源轉換平台，並將其潛力推廣到新市場。

恩智浦半導體全球銷售執行副總裁Ron Martino則說，很高興能與台達電合作，繼續推動全球汽車產業電氣化的發展。轉型需要產業尖端人才通力合作，及豐富多樣的電氣化產品組合，包含最先進的處理器、微控制器、電池管理系統，以及電動車電源管理與驅動系統。

恩智浦 電動車

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