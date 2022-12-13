數位部攜手業者 秀5G智慧巡檢解決效率痛點

為推廣臺灣5G網路應用服務，數位發展部與電信業者合作，共同舉辦一系列5G體驗週活動。其中台灣大哥大與明志科大、國眾電腦、南亞共同打造電信業第一個產學合作落地應用的5G實驗場域，展示5G智慧巡檢創新應用技術，解決製造業教育訓練或巡檢人力不足的問題，預計可減少30%人員訓練時間，同時提高訂單效率15%。5G體驗週系列活動還包括遠傳電信的「5G遠距診療平臺」體驗，以及中華電信舉辦的足球賽AR app體驗等活動。

數位部韌性建設司司長鄭明宗今(13)日指出，透過本次5G垂直場域體驗週的系列活動，能讓社會大眾了解到5G技術可廣泛運用於倉儲物流業與智慧巡檢創新應用的發展趨勢，並對5G垂直場域服務應用的發展趨勢有更進一步的認識。

台灣大新創服務發展處副總經理王寶慶表示，台灣大已在5G企業專網服務打造完整的生態系，此次攜手明志科技大學等夥伴深耕產學合作，展示5G智慧巡檢技術應用，協助企業加速升級整合新舊設備、資訊與技術，並因應後疫情時代技能與人才短缺問題，縮小勞動人口的技能落差。台灣大響應數位部呼籲由電信業帶頭促進產業跨領域整合應用概念，持續攜手5G生態圈夥伴，以5G應用引領企業轉型並打造數位韌性，迎向「Open Possible能所不能」的數位未來。

數位部為打造產業數位科技應用及韌性服務環境，積極鼓勵電信業者跨域合作，共同協作創新環境，以5G專網垂直應用場域促進產業跨域整合應用，並加速推廣數位應用至各行各業，以提升我國產業的數位競爭力。我國於2021年至2022年兩年內，透過前瞻基礎建設計畫經費補助智慧醫療等垂直場域應用服務案件已達75件。

數位部於10月31日在臺南市國立成功大學與電信業者共同舉辦「『5G創未來 跨越新時代』5G垂直場域體驗週」活動，內容包含「5G元宇宙虛實整合」、「5G智慧娛樂」、「5G智慧製造」及「5G智慧醫療」等；並於本月起接續與各電信業者辦理更多5G相關體驗活動，包括日前遠傳電信參展2022台灣醫療科技展，中華電信Hami Video足球賽事服務推廣活動，以及本次台灣大哥大辦理的5G智慧巡檢，展現政府加速促進5G應用服務發展的作為，提供更優質的智慧生活環境。