台積電前副總林坤禧創立 倍利獲肺病判讀AI醫材許可證

由前台積電（2330）資深副總經理林坤禧創辦的倍利科技公司，近日獲得衛福部食藥署（TFDA）核准，取得國內第一張肺結節判讀AI醫材許可證。現為倍利科技董事長林坤禧表示，取得TFDA認證後，目前已掌握國內近30家各級醫院進行洽談及試用，預計明年能為智慧醫療事業帶入顯著的營收成長。

國外市場部份，倍利科技先針對東南亞及印度進行佈局，目前已與新加坡、泰國、越南、馬來西亞、印尼、印度等國家當地經銷商完成合作意向書簽定，開始進行推廣銷售。另著眼於美國及其他龐大的市場商機，倍利科技也已完成美國食品藥物管理局（FDA）申請送件，預計明年年底取得FDA許可，藉此打開北美市場機會

倍利科技創立於2014年，是林坤禧自台積電退休後創辦的第三家公司，前兩家的新日光能源科技、以及宏觀微電子（6568）都已成功上市上櫃。

倍利科技表示，公司多年來深耕人工智慧與半導體高階光學檢量測技術，在智慧製造領域，取得亮眼的成績。其AI缺陷分析系統，在半導體封測市場擁有超過80%的市占率；其高階光學顯微鏡亦躋身世界第三大廠，打破長久由日本兩大光學廠寡佔的局面。

2018年開始，倍利科技挾帶其出色的半導體影像分析AI技術，同步與台北榮總、台大新竹分院、與中山附醫等醫院進行合作，共同開發智慧醫療相關技術。此次取得認證的肺部結節輔助判讀AI，判讀靈敏度高達95%以上，效能遠優於國際大廠的類似產品，體現台灣高科技跨足智慧醫療的強大優勢。

倍利科技表示，世界衛生組織（WHO）數據顯示，全球癌症死亡人數，肺癌排名第一。目前低劑量胸部電腦斷層掃描（LDCT）是具國際實證可以早期偵測肺癌的篩檢工具。衛福部國健署更於今年7月1日，正式開辦「肺癌早期偵測計畫」，與放射線醫學會、肺癌學會、胸腔重症醫學會、與胸腔外科醫學會聯手共同推廣肺癌防治，鼓勵高風險族群進行篩檢。國內肺部LDCT檢驗需求的顯著提升，也加深了醫療院所對於AI輔助軟體的需求。

倍利科技取得TFDA認證的「倍利肺部影像輔助判讀軟體」，正是醫療單位所引頸期盼的AI輔助產品。據臨床研究結果顯示，透過該產品對可疑肺結節進行判讀標註，可有效提升臨床上醫師的診治速度與品質。尤其對於醫師判讀上較為困難且屬於較高惡性率的「毛玻璃狀病灶(GGO)」，該產品具有非常高的檢出能力。