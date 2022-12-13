台積電去美國投資的原因何在？陸行之這麼分析

資深半導體產業評論家陸行之今（13）日表示，台積電（2330）為什麼想要去美國投資？部分原因是「分散風險，要把核心技術留起來」，他認為，「要是台灣現在出事，全世界都有事」，所以目前台灣反而算是比較安全的，不過，台積電還是要考量長期的分散風險，所以必須要去美國投資。

陸行之今日參加國泰世華銀行《2023全球投資趨勢論壇》，解讀美國技術管制，判讀半導體趨勢及週期底部，他表示，幾年前曾說過，台積電是一個矽盾，可以保護台灣，但現在矽盾看起來，自從美國一個退休將官說，不管是戰爭的時候還是怎麼樣，會把台積電炸掉，從個時候開始矽盾就已經沒有。

因此，為什麼台積電要去美國投資？陸行之認為，部分是分散風險，要把核心技術留起來，他強調，只要中國是用武力、和平、封鎖，各種方式拿下台灣的時候，美國會把台灣當做是中國的一部分來處理，那就是不賣設備給台積電，甚至有些材料能禁止的都會禁止，台積電某種程度就被毀了。

陸行之指出，這是一種方法，用停工，另外一個就是用炸毀的方式，相信美國不會到處炸，頂多是炸先進製程，因為當中國擁有先進製程技術，對美國是有威脅的，所以台灣不管靠著美國近一點或靠著中國近一點，通通不是，通通不對，現在只能分散風險，到美國是去分散風險，到日本也是去分散風險。

陸行之進一步分析，台積電擴大美國投資，加碼金額增加到400億美元，從2萬片增加到5萬片，從5奈米增加到3奈米，以後會不會繼續增加?肯定是會的，但會不會同步?陸行之認為，不會。

陸行之強調，台積電還是很聰明，不是美國叫他去就會去，還是會把核心的競爭力留在台灣，所以所謂去台論，或者這些觀點還是要看從台積電，從台積電股東的角度；他說，分散風險確實是要去做一些低毛利的東西，但是沒辦法，這是一個公司必須要考量的事情。

陸行之說，美商務部現在在做什麼？就是把日本、歐盟、韓國一起拉起來，一起做同樣的管制，相信他們會去配合，但是不會同步，中國大陸就是設備跟材料會想辦法自己開發，但需要10年到20年的時間，需要非常久的時間，所以某種程度，先進製程在中國大概已經被廢了。

此外，陸行之認為，英特爾製造成本高，代工技術落後；三星產能，良率都是問題；所以替代方案無法於短時間之內完成，要是台灣現在出事，全世界都有事，所以反而因為這個原因，目前反而算是比較安全的，但是台積電還是要考量長期的分散風險，所以必須要去美國投資。