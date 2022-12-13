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圓展聯袂Nureva 拓展聲音追蹤新應用

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

圓展（3669）旗下自動追蹤攝影機與PTZ攝影機，整合知名音訊品牌Nureva HDL300和Dual HDL300音訊會議系統，化身為聲音追蹤攝影機。透過AVer PTZ Link軟體，攝影機可輕鬆聚焦發言人，也讓IT人員更容易於遠端管理攝影機，創造有別以往的遠距混合式的協作體驗。

圓展表示，此跨平台的影音整合方案使用AVer PTZ Link搭配Nureva聲音定位裝置API，並讓AVer Pro AV攝影機使用Nureva音訊系統提供的聲音定位數據，將鏡頭精確且穩定地移動到發言位置。也就是說，即使會議室中設置多台攝影機，也能在攝影機之間自動切換，讓現場和遠距參與者輕鬆對談如處一室，顯著提升會議體驗。

圓展總經理兼執行長許起裕表示，圓展Pro AV攝影機透過整合廣受市場好評的Nureva聲音技術，將可為我們共同的顧客提供前所未有的視聽體驗。即使身處兩地的使用者也無須妥協即能享受最佳音視訊協作，為混合工作與遠距學習創造更大的價值。

Nureva執行長Nancy Knowlton表示，我們很高興和圓展合作，提供客戶所需的聲音追蹤體驗。壁掛設計、搭載獨家專利Microphone Mist™技術的HDL300系列，搭配圓展Pro AV攝影機，可將影像和聲音體驗提升到前所未有的高度。

圓展 軟體 鏡頭

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