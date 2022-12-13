元太E Ink Gallery™ 3全彩電子紙量產 AOC等七大產品明年陸續上市

全球電子紙領導廠商E Ink元太今（13）日宣布，全彩電子紙技術E Ink Gallery™ 3已進入量產，多家來自全球的品牌客戶，包括Bigme大我、BOOX文石、iFlyTek科大訊飛、iReader掌閱、PocketBook、Readmoo讀墨電子書、以及AOC將自2023年起，陸續推出E Ink Gallery 3全彩電子紙產品上市。

E Ink元太科技每年銷售上千萬片黑白電子紙閱讀器的電子紙顯示螢幕，過去多年來一直致力開發彩色電子紙並應用於電子紙閱讀器中。這次E Ink Gallery 3全彩電子紙量產的發布，代表著多家品牌客戶同時採用E Ink旗艦彩色電子紙的閱讀器產品即將上市，提供給消費者更好的彩色數位閱讀體驗。E Ink Gallery 3全彩電子紙應用在電子紙閱讀器及電子紙筆記本，除了仍保有超省電特性，應用在教育領域呈現教科書課本、做為專業人士使用，也可以用於物聯網裝置。

「E Ink很高興這次有多家主要客戶同時宣布採用 E Ink Gallery 3 全彩電子紙新產品。」E Ink元太科技董事長李政昊表示：「E Ink Gallery 3全彩電子紙將會開啟數位閱讀的新篇章，除了在永續時代，帶來低碳的閱讀選擇，也為閱讀愛好者提供更優質的全彩電子書閱讀體驗，我們相信黑白電子書閱讀器的使用者將會因此考慮換機至全彩電子書閱讀器享受進階的彩色閱讀體驗。」

E Ink Gallery 3運用E Ink ACeP™ （Advanced Color ePaper）全彩電子紙顯示技術開發而成。基於全彩電子紙技術架構，以青色、洋紅、黃色、白色等四種電子墨水實現全色域的色彩顯示效果。E Ink Gallery 3在黑白文字換頁速度提升至350毫秒，彩色顯示的更新速度亦大幅提升，在快速色彩顯示模式下，更新速度為500毫秒；標準模式則為750至1,000毫秒；最佳色彩顯示模式則為1,500毫秒。同時支援數位筆寫功能，除黑白雙色之外，還可呈現幾種主要顏色，筆寫延遲最低僅約30毫秒。

此外，E Ink Gallery 3全彩電子紙搭配「E Ink ComfortGazeTM」前光技術，可減少從顯示器表面反射的藍光量，在閱讀時提供更優異的舒適感，與上一代前光設計相比， BLR（Blue Light Ratio）和 BLTF （Blue Light Toxicity Factor）分別降低多達60%及24%。

與LCD平板電腦不同，E Ink電子紙只需要微量電源即能更換畫面，待機時間不耗電，因此，電子紙螢幕超省電，以電子書閱讀器而言，持續幾周使用才需要充電。過去5年，全球約使用1.3億台電子書閱讀器，以數位閱讀模式取代紙本印刷書籍的購買與閱讀，假設1.3億台電子書閱讀器每年平均下載10本書，若以紙本書籍或是液晶平板電腦閱讀，相較於使用電子書閱讀器，將分別產生10萬倍與50倍的二氧化碳排放量。

E Ink 宣布E Ink Gallery 3全彩電子紙量產也同時獲得多家客戶支持，預計將於2023年起陸續推出E Ink Gallery 3全彩電子書閱讀器上市。

Bigme大我表示：「Bigme 率先使用了E Ink Gallery 3的最新墨水屏技術，並在國際市場的眾籌平臺Kickstarter上推出了了Bigme Galy，反響熱烈，前期經過20天已籌集了32萬美元的增長趨勢，接下來有望突破100萬美元。值此之際，E Ink Gallery 3將投入規模量產，令人歡欣鼓舞。未來，公司與同行業品牌攜手合作，不斷推動墨水屏技術的升級，為用戶提供更加友好的閱讀體驗！」

Onyx文石首席執行官Kim淡玉婷表示：「Gallery 3技術是E Ink元太科技在彩色電子紙技術多線突破的最新斬獲，色彩更加豔麗的Gallery 3彩屏技術與更側重淡彩護眼的其他E Ink彩色技術各有千秋，文石Onyx作為E Ink全系列彩色技術追隨者中的先驅者。我們期待Gallery 3技術與業已成熟的其他E Ink彩色技術一起共同推動墨水屏行業發展，駛入覆蓋不同應用的全彩快車道！」

掌閱iReader祝賀：「E Ink Gallery 3 全球上市在即，掌閱iReader預祝成功上市，再攀新高峰。為者常成，行者常至，願攜手共進再創新佳績，讓閱讀價值無處不在！」

PocketBook國際銷售主管 Evgeniy Zaitsev表示：「我們一直相信數位閱讀的未來在於彩色電子紙技術，採用E Ink Gallery 3 技術的新款 PocketBook Viva電子書閱讀器上市將是我們公司 2023 年上半年最重要的專案。十年前，PocketBook是首批發布彩色電子墨水螢幕的電子閱讀器製造商之一。在接下來的幾年裡，我們使用最新的彩色電子紙技術為我們的用戶提供出色的閱讀體驗，這是一個期待已久的電子閱讀色彩發展新階段。」

Readmoo讀墨電子書執行長龐文真也期許 E Ink Gallery 3 的量產為讀者帶來嶄新體驗：「身為繁體中文電子書領導品牌，讀墨相當期待與元太科技一起努力，以更舒適、環保為目標，以更豐富的產品線，為讀者打造更好的閱讀體驗。」

作為全球顯示行業的領先企業，AOC一直與E Ink元太科技展開協同深化合作，進軍電子紙領域，深入拓展電子紙應用，著力於完善電子墨水屏相關的顯示產品線佈局。基於全新E Ink Gallery 3全彩電子紙技術的支持，雙方了共同推出了具備全彩顯示、不傷眼、低功耗等優點的電子藝術數位相框新品，以更加滿足多元應用場景需求。AOC全球產品總監陳春樹表示，「雙方未來還將繼續精誠合作，以更智慧、更全面、更豐富的電子紙產品線，實現全行業、全場景佈局，快速高效地形成產業生態圈。」