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AWS成為Yahoo廣告技術業務首選公有雲供應商

經濟日報／ 記者孫靖媛／台北即時報導

奠基於與AWS的長期合作，Yahoo廣告技術正將此業務部門的所有工作負載從本地資料中心遷移至AWS，包含媒體購買、供給方平台、分析、身份辨識解決方案和產品。這是Yahoo進行數位轉型策略的一環，旨在降低IT基礎設施成本，變革廣告業務的營運模式並開發更加個人化的沉浸式解決方案，幫助品牌觸及受眾。

透過其自有廣告軟體平台，Yahoo廣告技術能為廣告發布商、企業品牌和媒體代理商等客戶上傳廣告素材，以及自動化購買涵蓋手機、網路和電視頻道等版位的廣告，觸及超過5.4億的全球使用者。Yahoo廣告技術平台使用由AWS自行研發處理器所支援的Amazon Elastic Compute Cloud（Amazon EC2）運算優化執行個體，為廣告發布商、廣告代理商和品牌客戶提供即時的廣告成效見解，更快地協助廣告商在對的時間、用對的廣告形式觸及對的受眾。

除了品牌能透過Yahoo廣告技術平台觸及受眾外，媒體業者和廣告發布商也可利用廣告決策引擎吸引廣告主並管理廣告業務。AWS成熟且完善的全球基礎設施，以及包含分析、運算、機器學習（ML）、無伺服器和儲存等廣泛而深入的雲端服務，使Yahoo能夠迅速推出廣告技術平台的創新功能。Yahoo將幫助廣告發布商合作夥伴增加成效衡量功能、優化即時廣告競價、優化廣告版位和有效性，以選出最佳廣告組合並吸引新品牌。

作為遷移上雲的一環，Yahoo廣告技術正將其中央資料平台遷移至AWS，以提升廣告成效、個人化投放以及廣告主和廣告發布商客戶的參與度。透過使用雲端物件儲存服務Amazon Simple Storage Service（Amazon S3），Yahoo廣告技術將建構一個集中式資料湖來儲存數百個PB級資料，並且透過資料湖打破資料孤島，充分利用AWS提供的雲端大數據分析服務Amazon Elastic MapReduce（Amazon EMR）和互動式查詢服務Amazon Athena等，快速分析不同來源的資料，以了解廣告趨勢、目標受眾，並為廣告投放提供成效結果。Yahoo廣告技術預計使用機器學習服務Amazon SageMaker來建構、訓練和部署雲端與邊緣的機器學習模型，簡化目前已涵蓋數千個模型的機器學習管道，並加強企業預測廣告支出、廣告版位和廣告形式成效的能力。

此外，Yahoo利用AWS指定虛擬培訓（Designated Virtual Trainer，DVT）計劃為員工提供雲端技能培訓，旨在加速Yahoo廣告技術的雲端應用並開發新的廣告解決方案。Yahoo有望在2022年完成超過50個講師授課課程，目標是在未來兩年內為2,000名IT員工提供基礎雲端技能培訓。這些課程將幫助員工培養應用開發、資料管理和安全方面的技能，以支援Yahoo遷移至雲端的目標並推動大規模創新。

Yahoo平台工程資深副總裁暨資訊長Aaron Lake表示，在AWS的助力下，能夠更快地推出廣告解決方案，幫助客戶完美結合廣告成效、受眾和帶動營收成長。全面在AWS上執行Yahoo廣告技術的業務讓我們能夠享受世界級的廣泛雲端服務組合，透過提供精確的受眾定位幫助廣告主達成目標投資報酬，同時，也讓廣告發布商客戶能夠擴展廣告版位來獲利。

廣告 Yahoo 雲端服務

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