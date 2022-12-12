E Ink元太科技入選道瓊永續世界指數與新興市場指數

全球電子紙領導廠商E Ink元太科技（8069）今（12）日宣布，首度入選「道瓊永續世界指數 (DJSI- World)」成分股與「道瓊永續新興市場指數 (DJSI- Emerging Markets)」成分股。

元太科技在標準普爾全球企業永續評比(S&P Global Corporate Sustainability Assessment）成績優異，於24個評選面向中，除「政策影響力」、「環境報告」及「社會報告」取得滿分，「風險及危機管理」、「行為準則」、「環境政策與管理系統」、「勞工實務指標」、「職場健康安全與衛生」及「隱私權保護」等面向，亦居電子、設備及零組件(ITC Electronic Equipment, Instruments & Components)產業領導地位。

「道瓊永續指數 (Dow Jones Sustainability Indexes)」於1999年成立，為目前全球最具公信力、影響力及指標性的永續評比之一。透過標準普爾全球企業永續評比從治理與經濟、環境與社會等三大永續發展構面，每年針對永續發展趨勢以及重點議題邀請全球超過13,000家企業參與評比，主動揭露企業永續發展成效。道瓊永續世界指數依據評比結果從全球約2,500家大企業挑選各產業於永續經營表現前10%的企業為其成分股；道瓊永續新興市場指數則從新興市場約800家大企業挑選各產業於永續經營表現前10%的企業為其成分股。指數評選結果不僅表現全球頂尖企業之永續成效，也是全球投資機構及責任投資人之重要參考依據，更為授信及金融機構衡量企業永續及金融往來的重要依據之一。

E Ink元太科技董事長李政昊表示：「我們非常榮幸入選道瓊永續世界與新興市場兩大指數，肯定元太一直以來，以綠色電子紙技術與產品為核心，從營運管理、永續產品至社會公益等各個面向實踐ESG永續發展工作的努力。當ESG永續發展成為全球各個產業關鍵評估指標，元太科技身為電子紙產業的領導廠商，我們致力帶動電子紙生態圈供應鏈夥伴一起朝向永續共榮方向發展，協同供應鏈夥伴投入實踐淨零碳排的目標，共同優化電子紙產品製程，落實降低能耗、降低溫室氣體排放、減少水資源與廢棄物等行動，以提供市場更低碳與節能的電子紙產品。」