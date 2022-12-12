快訊

果粉們可以開始存錢了！外媒爆料「絕對漲」 頂規iPhone 15售價曝光

FTX創辦人在巴哈馬遭到逮捕 可能引渡回美受審

早晨財經速解讀／美CPI公布前夕 道瓊大漲530點 矽谷裁員八萬人 越裁股價漲越多？

E Ink元太科技入選道瓊永續世界指數與新興市場指數

經濟日報／ 記者張瑞益／台北即時報導

全球電子紙領導廠商E Ink元太科技（8069）今（12）日宣布，首度入選「道瓊永續世界指數 (DJSI- World)」成分股與「道瓊永續新興市場指數 (DJSI- Emerging Markets)」成分股。

元太科技在標準普爾全球企業永續評比(S&P Global Corporate Sustainability Assessment）成績優異，於24個評選面向中，除「政策影響力」、「環境報告」及「社會報告」取得滿分，「風險及危機管理」、「行為準則」、「環境政策與管理系統」、「勞工實務指標」、「職場健康安全與衛生」及「隱私權保護」等面向，亦居電子、設備及零組件(ITC Electronic Equipment, Instruments & Components)產業領導地位。

「道瓊永續指數 (Dow Jones Sustainability Indexes)」於1999年成立，為目前全球最具公信力、影響力及指標性的永續評比之一。透過標準普爾全球企業永續評比從治理與經濟、環境與社會等三大永續發展構面，每年針對永續發展趨勢以及重點議題邀請全球超過13,000家企業參與評比，主動揭露企業永續發展成效。道瓊永續世界指數依據評比結果從全球約2,500家大企業挑選各產業於永續經營表現前10%的企業為其成分股；道瓊永續新興市場指數則從新興市場約800家大企業挑選各產業於永續經營表現前10%的企業為其成分股。指數評選結果不僅表現全球頂尖企業之永續成效，也是全球投資機構及責任投資人之重要參考依據，更為授信及金融機構衡量企業永續及金融往來的重要依據之一。

E Ink元太科技董事長李政昊表示：「我們非常榮幸入選道瓊永續世界與新興市場兩大指數，肯定元太一直以來，以綠色電子紙技術與產品為核心，從營運管理、永續產品至社會公益等各個面向實踐ESG永續發展工作的努力。當ESG永續發展成為全球各個產業關鍵評估指標，元太科技身為電子紙產業的領導廠商，我們致力帶動電子紙生態圈供應鏈夥伴一起朝向永續共榮方向發展，協同供應鏈夥伴投入實踐淨零碳排的目標，共同優化電子紙產品製程，落實降低能耗、降低溫室氣體排放、減少水資源與廢棄物等行動，以提供市場更低碳與節能的電子紙產品。」

電子紙 新興市場指數 元太

延伸閱讀

英業達跨足智慧醫療 電子紙病床卡打進三總等醫院

12/6【早晨財經速解讀】反彈結束?大摩 美銀 德銀唱空再跌2成 道瓊下殺近500點 台積電亞利桑那移機典禮 缺水缺電怎解?

道瓊跌幅擴大至約300點 ISM製造業指數跌破榮枯線

【早晨財經速解讀】鮑爾放鴿 道瓊進入牛市 費半狂飆5% 台積電ADR漲4.6% 經濟壞消息還是股市好消息？

相關新聞

台積工程師赴美「就是人才流失」 專家籲三管齊下搶半導體人才

台灣護國神山台積電在美國亞歷桑納州設廠，日前盛大舉辦移機典禮，在美風光設廠同時，全世界近兩年早已展開半導體大戰，除了在技術面競爭，人才資源的搶奪也是重要戰場。原本就已缺工嚴重的台灣半導體，會不會面臨人才外流危機？如何保持優勢？

花旗：鴻海預期iPhone生產在12月恢復正常

花旗（Citi）在研究報告中表示，鴻海管理層12月5日至8日在美國舉行了多場投資者會議，根據會議上透露的訊息，隨著鄭州防...

台版晶片法 送朝野協商

行政院日前通過《產業創新條例》第10條之2增訂草案，又被認為是「台版晶片法案」。立法院經濟委員會、財政委員會昨（12）日...

彭双浪：面板市況不再下修

面板市況修正超過一年，友達董事長彭双浪昨（12）日信心喊話，強調面板市況一路修正後，目前已是谷底，「未來只會更好，不會再...

華碩看顯卡業…率先復甦

PC產業需求處於谷底，但顯卡市場有望率先復甦。華碩共同執行長胡書賓昨（12）日指出，今年大陸雙11、美國黑色星期五等購物...

童子賢談景氣…別太悲觀

市場普遍看淡明年景氣，和碩董事長童子賢昨（12）日強調，景氣起起伏伏，外界不要太悲觀，他認為，科技產業有很多正在進行中的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。