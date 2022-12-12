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Arm高層抵達台灣會見供應鏈合作夥伴 看好明年運營增長

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Arm策略暨行銷執行副總裁亨利（Drew Henry）。記者簡永祥/攝影
Arm策略暨行銷執行副總裁亨利（Drew Henry）。記者簡永祥/攝影

集微網消息，據钜亨網報導，Arm策略暨營銷執行副總裁Drew Henry昨晚抵達台灣，今（12）日表示，此次來台將會見所有供應鏈夥伴，僅管現階段大環境有所變化，但也有眾多增長機會，看好明年運營持續增長。

Drew Henry說，Arm過去幾年積極分散產品組合，假設任何一個產業下滑，新興產業也會強勁成長，如雲端數據中心、自動駕駛汽車等，加上新產品及新客戶加入，看好未來一年的增長潛力。

針對台積電創始人張忠謀日前指出，全球化與自由貿易幾乎已死的問題，Drew Henry坦言，他當時受台積電邀請也在現場，認為現在市場規則跟幾年前已有所不同，不過，僅管規則出現變化，但產品、服務對象皆不需調整，技術也持續演進，要做的還是了解市場新規則，繼續參與市場。此外他表示，Arm現階段仍持續面臨挑戰，並不會因全球化終結而造成需求改變，反而是巨大的需求，會持續推出新品滿足市場。

關於上市問題，Arm此前曾表示，因公司管理層擔心全球經濟低迷和科技股暴跌可能會嚇退潛在投資者，Arm在倫敦證券交易所的上市時間將推遲到2023年晚些時候。

台積電

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