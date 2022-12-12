友達彭雙浪：面板業已到谷底 明年敲定美國建廠計劃

集微網消息，據钜亨網報導，面板大廠友達董事長彭雙浪今(12)日表示，面板業今年已到非常低的谷底，相信未來只會更好、不會再下行，並透露友達明年一定會敲定美國廠計劃。

彭雙浪說，面板產業確實已到谷底，且這波是L型直接下來，雖然谷底延續多長還很難說，但未來反彈已是可期待，至於反彈速度與時間，還要視近期庫存調整速度。

至於友達近年多次傳出應車用客戶需求，將赴美設廠計劃問題，彭雙浪指出，接近市場將是未來趨勢，友達目前是全球車用面板前兩大供應商，在趨勢發展上無法避免貼近市場，而北美就是趨勢發展方向之一。但若赴美投資，會主要集中後端模組到組裝，美國廠計劃最慢明年會做決定，希望能在2025年量產。

此前，群創與友達公佈的財報顯示，10月營收年減逾40%，但兩家公司11月營收較10月有小幅增長。此前有消息稱群創、友達正持續進行產能調控，群創更是再度傳出鼓勵員工調整產能時可以多休假。另有消息人士稱，雖然液晶面板製造商一直在減產，但其產量仍超過電視品牌供應商的需求。