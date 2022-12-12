台灣半導體供應鏈多強大？這家高層也來固樁

Arm策略暨行銷執行副總裁亨利（Drew Henry）今（12）日表示，這是疫情後首次來台，將拜會所有台灣（台北、新竹）供應鏈夥伴。儘管現階段大環境有所變化，但Arm長期多元布局，當某個產業下滑，會有另一個產業上升，Arm明年營運仍會保持強勁（strong）的成長態勢。

亨利表示，現階段運算複雜度不斷提升，資料中心客戶不只能依賴晶圓廠的先進製程，還需要透過採用其他方式面對挑戰，Arm成功之處，就是協助客戶以自家研發的軟體以及獨特IP技術，提供客戶完整的解決方案。

台積電（2330）創辦人張忠謀日前指出，全球化與自由貿易幾乎已死，亨利說，當時受台積電邀請，他也在現場，見證台積電重要時刻，廠房非常壯觀。

亨利認為，現在市場規則跟幾年前已不同，制度出現變化，但Arm是矽智財企業，服務領域非常廣泛，包括美、中、歐洲、台灣等，依據每個客戶需要，提供Arm的核心處理器、繪圖晶片、伺服器處理器、車用晶片等產品，未來會要了解市場新規則與制度，在制度下繼續參與市場，與客戶共同成長，Arm的商業模式不變。