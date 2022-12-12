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宏碁連續第九年入選道瓊永續指數 評分台灣最佳

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

PC品牌大廠宏碁（2353）連續九年入選道瓊永續指數（DJSI）新興市場成分股，並於電腦、周邊及辦公室電子設備產業並列第二名。今年宏碁於重大性（Materiality）、風險與危機管理（Risk & Crisis Management）、創新管理（Innovation Management）、環境報告（Environmental Reporting）及社會報告（Social Reporting）、人力資源發展（Human Capital Development）、客戶關係管理 (Customer Relationship Management)等七面向獲得絕對分數為100，同時亦為PR值100的佳績。

2022年宏碁在ESG方面的努力獲得了肯定，亦獲得台灣企業永續獎之永續報告書「白金獎」，與天下永續公民獎等獎項，包含蟬聯九年名列MSCI ESG領導指標，且獲得「AAA」級最佳評等，為技術硬體、儲存及周邊設備產業類別之中前4%的企業。

此外，首次榮獲EcoVadis 永續評鑑平台（Sustainability Rating）永續發展白金級；EcoVadis 評比超過160個國家、橫跨200多個產業、及超過90,000多家企業，並將白金級榮譽頒發名列前1%的企業。

另，連續第七年入選富時社會責任新興市場指數（FTSE4Good Emerging Index）、第五年入選「臺灣永續指數」成分股（FTSE4Good TIP Taiwan ESG Index）。

在環境方面，身為循環經濟的提倡者，宏碁推出了主張環保的Vero產品線，以回收材質打造，產品陣容包含筆記型電腦、桌上型電腦、顯示器、All-in-One電腦、Chromebook及配件等。

4G 宏碁 新興市場指數

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