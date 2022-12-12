鴻海砸4.4億元 衝刺攝像頭模組業務
鴻海集團（2317）衝刺攝像頭模組業務，今（12）日代子公司三贏科技（深圳）公告，取得信揚科技 （佛山）股權，交易金額為1億人民幣（約新台幣4.4億元），鴻海表示，取得目的主要為長期投資。
信揚科技隸屬鴻海集團，根據其官網介紹指出，信揚主營業務為攝像頭模組研發、製造和銷售，多年來該公司在模組方面累積了豐富的經驗。藉此，成為全球頂級客戶的主要戰略夥伴和全球領先的供應商。
信揚於中國大陸深圳、晉城設置研發團隊，於台灣也成立研發中心，至於生產基地則以深圳、晉城兩地為主。
信揚董事長為鴻海旗下觸控面板廠GIS-KY業成（6456）董事長周賢穎兼任，信揚總經理葉誠恩則曾擔任鴻海精密相機模組事業處資深協理。
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