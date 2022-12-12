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梁準原接任台灣三星電子總經理

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導
台灣三星電子宣布，由梁準原接任總經理職務。台灣三星電子/提供
台灣三星電子宣布，由梁準原接任總經理職務。台灣三星電子/提供

台灣三星電子12日宣布，原台灣三星電子總經理鄭泳煥（Kevin Jung）應企業運籌需求，將升任三星電子常務，主要負責中國大陸行動通訊業務拓展。台灣三星電子總經理一職，將由梁準原（Jun Yang）接任，負責台灣三星電子之整體策略制定、企業經營管理及市場行銷推展等工作。

台灣三星電子表示，梁準原自2001年加入三星電子，迄今已累積21年豐厚資歷。其於2006年至2010年任職總部行動通訊事業部，負責大中國區全產品行銷與策略規劃；2011年至2015年派駐中國大陸掌管行動通訊業務與通路管理。

2016年至2020年回到總部，善用其派駐市場經驗，再度為總部行動通訊事業部做出貢獻；而2020年至2022年間，則二度派任中國大陸，負責行動通訊產品策略性事業規劃與推進。多年來持續引領品牌革新，成效卓著。

未來，梁準原將憑藉多年來對大中華區市場與經營管理、業務銷售、及開拓市場之豐富經驗，帶領台灣三星電子團隊，持續強化品牌與消費者間的連結，推動各項創新產品與解決方案，提供最優質與完善的服務和體驗。亦將與各事業夥伴緊密合作，持續帶領各事業群向前邁進，開創全新扉頁。

三星電子 行動通訊

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