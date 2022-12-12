備戰日本第二座台積電廠？ 熊本大學新設半導體相關學系

集微網消息，據日媒報導，半導體代工巨頭台積電投資1萬億日元在日本熊本縣建廠即將滿一年。隨著目前廠房工程持續進行，日本公民機關對半導體產業人才培育需求也越來越急迫，熊本大學預計在2024學年度計劃新設跨學系教育相關學系，以培育半導體相關人才。

台積電資深副總經理侯永清在東京電視台時表示，除了正在日本熊本縣興建的工廠外，台積電不排除在日本蓋新廠，「希望先了解熊本廠的表現，然後再決定是否可能興建另一家工廠」，對此，台積電回應稱，不排除但目前沒有具體計劃。

據悉台積電熊本工廠目標在2024年底開始出貨，預估2022年起算10年間將帶給熊本縣4.3萬億日元規模的經濟效益。但是同時也產生許多待解決的課題，特別是人才。台積電熊本新廠預計招聘1700名員工，除從台灣、索尼集團派來人員以外，預計將錄取應屆畢業及轉職約700人，其衛星工廠相對也將新增人力。

該報導指出，台積電決定在熊本設廠後，熊本大學即決定在研究所先端科學研究部設立半導體研究教育中心，並已在2022年春季設立培育專門人才的據點。熊本大學與縣內外等半導體相關企業合作，目標在2023年春季設立產學共同研究單位，將成立「半導體共創研究HUB」，將校內約600平方米室內空間改裝成無塵室使用。報導指出，熊本大學2026年及2032年之人才培育目標分別為100名及140名。