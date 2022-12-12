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Arm：美中科技戰改變遊戲規則 但擋不住運算無處不在的大浪潮

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
Arm策略暨行銷執行副總裁亨利（ Drew Henry）表示，美中科技戰雖改變半導體產業遊戲規則，但擋不住「運算無處不在、強勁成長」的大浪潮。記者簡永祥/攝影
Arm策略暨行銷執行副總裁亨利（ Drew Henry）表示，美中科技戰雖改變半導體產業遊戲規則，但擋不住「運算無處不在、強勁成長」的大浪潮。記者簡永祥/攝影

全球矽智財（IP）龍頭安謀（Arm） 策略暨行銷執行副總裁亨利（ Drew Henry）今（12）日舉行台灣媒體見面會時指出，美中科技戰雖改變半導體產業遊戲規則，但擋不住運算無處不在、強勁成長的大浪潮。

他強調，Arm目前的商業模式，並不會因美國改變全球半導體產業的遊戲規則而做調整，但會密切注會全球最新的制裁規範，在符合規範下，持續推動業務持續成長。

亨利此行是放寬邊境後首度來台，目的拜會台灣供應鏈夥伴。他說，疫情前，他常來台灣，每來至少來3到8次不等。

亨利表示，台積電美國亞利桑那州廠舉行首部設備進機典禮，他也受邀參加，見證台積電在美國重大投資的重要里程碑。他說：「台積電美國廠非常大、非常壯觀，能創下歷史紀錄完成建廠工程，非常不簡單！」

至於台積電張忠謀在進機典禮致詞提到「全球化及自由貿易幾乎已死！」他表示，現在全球半導體產業的遊戲規則已經改變，不過由於Arm提供是半導體矽智財，服務區域涵蓋美國、中國、歐洲、台灣地，依據每個地區客戶發展，提供Arm架構的核心處理器、繪圖晶片、資料中心及伺服器處理器、車用晶片等全套或客製化完整平台及完整軟體解決案，未來在合國際最新規範的基礎上，持續協助各區域客戶更精進的技術，與客戶共同成長，但不會改變現有的商業模式。

亨利進一步強調，Arm過去幾年積極分散產品組合，不受單一產業需求下滑影響。未來半導體運算需求會持續成長，從小小的一顆感測晶片到龐大的雲端資料中心，持續推升資料傳輸、運算與儲存等三大面向需求，且應用範圍，從行動裝置，擴大雲端資料中心、自駕車、智慧工廠及AI人工智慧等，這些都需要靠更先進的技術，達成困難度極高如提高電晶體密度和降低晶片功耗等，都是Arm未來可持續成長的憑藉。

Arm 半導體

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