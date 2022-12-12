崇越11月營收44億元 累計營收成長26.6%

2022卡達世足賽進入前八強，今年國際足球總會（FIFA）首次導入AR（擴增實境）轉播，打造2022 FIFA世界盃AR的App，整合賽事直播， 可以3D投影投射球場在自家客廳，觀眾也可以用「上帝視角」看球賽，搭配各隊球星的即時資訊分析，邊看球賽、邊分析，如同總教練戰略分析，還能將自己喜歡的球星等比例、3D投影，合照分享，今年世足賽好看又好玩。

2022-12-12 18:05