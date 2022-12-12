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崇越11月營收44億元 累計營收成長26.6%

經濟日報／ 記者林思宇／台北即時報導

崇越科技（5434）11月份合併營收達44.1億元，月減4.1%、年增17.1%；累計營收為486.1億元，與去年同期相比增加26.6%。今（12）日早盤股價最高168元，下跌0.5元，最低165元，下跌3.5元。

崇越表示，時節步入半導體產業鏈庫存調整的淡季，半導體需求趨緩，然因年底環保工程依完工比例進帳，仍持續挹注營收，全年營收仍可繳出亮眼成績。

崇越表示，整合需求銷售半導體、LCD、光電等產業之精密材料、零組件及設備外，亦提供環保綠能系統規劃服務。營業比重上，半導體材料暨電子材料銷售佔比約八成，環保工程逾一成，餘為太陽能與廠務系統工程等。近年崇越科技將業務觸角擴及民生食品、健康樂活等產業，以全方位鏈結與整合實力，持續擴大集團規模。

半導體 營收

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