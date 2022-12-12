日月光投控11月營收下滑 分析師估全年EPS 14元水準

日月光投控（3711）因面臨消費性晶片庫存修正壓力，和EMS事業受中國當地實施封控影響，11月營收601億元，月減6.3%。

分析師表示，第4季終端需求不佳，半導體市場面臨庫存修正，不過，Networking和Automotive相對其他產業具成長動能，除消費性電子，現在工業用也面臨庫存調整下，預估日月光第4季平均產能利用率較上季下滑，封裝產能利用率將從80~85%下滑至75~80%，測試產能利用率也從80%下滑至75~80%。

日月光以1美元兌台幣匯率31.8計算，預期第4季IC ATM營收季減5%，EMS營收可望較上季成長；合併毛利率方面，排除匯率影響，產能利用率下滑，IC ATM毛利率略低於27.5%，EMS營業利益率和去年同期相當，第4季整體集團毛利率將會低於上季，預估單季每股稅後純益（EPS）3.5元，全年約14.1元。

雖然整體市場正經歷庫存修正，但對日月光而言，2022年需求還是很好的一年，已和部份客戶已簽約長期服務協議至2023年，本季整體產品價格持穩，不過2023年與客戶將回到正常的價格談判區間，也就是價格將會有壓力，回到以往每年價格都會調整的模式。預期2023年整體市況趨緩，日月光期望2023年封裝測試業績能和2022年持平，至少優於其他同業表現。