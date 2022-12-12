快訊

張蘭勸世能剖腹產「要惜福」 網酸：難怪生出媽寶兒

雪山下初雪了！積雪4、5cm畫面曝光 山友驚喜忙用手機記錄　

無敵鐵金剛原唱病逝：日本動漫歌的最熱血化身

日月光投控11月營收下滑 分析師估全年EPS 14元水準

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

日月光投控（3711）因面臨消費性晶片庫存修正壓力，和EMS事業受中國當地實施封控影響，11月營收601億元，月減6.3%。

分析師表示，第4季終端需求不佳，半導體市場面臨庫存修正，不過，Networking和Automotive相對其他產業具成長動能，除消費性電子，現在工業用也面臨庫存調整下，預估日月光第4季平均產能利用率較上季下滑，封裝產能利用率將從80~85%下滑至75~80%，測試產能利用率也從80%下滑至75~80%。

日月光以1美元兌台幣匯率31.8計算，預期第4季IC ATM營收季減5%，EMS營收可望較上季成長；合併毛利率方面，排除匯率影響，產能利用率下滑，IC ATM毛利率略低於27.5%，EMS營業利益率和去年同期相當，第4季整體集團毛利率將會低於上季，預估單季每股稅後純益（EPS）3.5元，全年約14.1元。

雖然整體市場正經歷庫存修正，但對日月光而言，2022年需求還是很好的一年，已和部份客戶已簽約長期服務協議至2023年，本季整體產品價格持穩，不過2023年與客戶將回到正常的價格談判區間，也就是價格將會有壓力，回到以往每年價格都會調整的模式。預期2023年整體市況趨緩，日月光期望2023年封裝測試業績能和2022年持平，至少優於其他同業表現。

日月光 產能利用率

延伸閱讀

11月金融股的EPS數據！ 專家：金控體系僅有第一金（2892）為正成長

久陽11月營收4.59億元 全年可望創10年新高

七連霸 日月光連七年獲DJSI「半導體及半導體設備產業」最高分

半導體設備四強 業績奏凱歌

相關新聞

Arm：美中科技戰改變遊戲規則 但擋不住運算無處不在的大浪潮

全球矽智財（IP）龍頭安謀（Arm） 策略暨行銷執行副總裁亨利（ Drew Henry）今（12）日舉行台灣媒體見面會時...

「台灣晶片法」和國外大不同 財部：抵稅效益比補貼好

立法院經委會今（12）日審查「產業創新條例」第10條之2及第72條條文修正草案，經濟部長王美花強調，草案對於適用資格的具...

台灣半導體供應鏈多強大？這家高層也來固樁

Arm 策略暨行銷執行副總裁亨利（Drew Henry）今（12）日表示，這是疫情後首次來台，將拜會所有台灣（台北、新竹...

立院審台版晶片法 高虹安：法案名詞和定義未明確規範

立法院經濟委員會今審議「產業創新條例第十條之二及第七十二條條文修正草案」（「台版晶片法案」），台灣民眾黨立委高虹安指出，...

備戰日本第二座台積電廠？ 熊本大學新設半導體相關學系

集微網消息，據日媒報導，半導體代工巨頭台積電投資1萬億日元在日本熊本縣建廠即將滿一年。隨著目前廠房工程持續進行，日本公民機關對半導體產業人才培育需求也越來越急迫...

用科技看、玩世足／AR讓你以「上帝視角」觀賽 在家也能當總教練！

2022卡達世足賽進入前八強，今年國際足球總會（FIFA）首次導入AR（擴增實境）轉播，打造2022 FIFA世界盃AR的App，整合賽事直播， 可以3D投影投射球場在自家客廳，觀眾也可以用「上帝視角」看球賽，搭配各隊球星的即時資訊分析，邊看球賽、邊分析，如同總教練戰略分析，還能將自己喜歡的球星等比例、3D投影，合照分享，今年世足賽好看又好玩。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。