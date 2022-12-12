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友達、群創因補庫存需求訂單挹注 11月營收優於10月

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

友達（2409）11月營收174.75億元，月增1.7%，群創（3481）則為161.82億元，月增3.6%，原因除受惠於客戶補庫存需求外，法人機構表示，10月營收基期偏低亦為關鍵。

分析師表示，友達11月出貨面積增加至150.3萬平方公尺，月增17.3%，群創大尺寸面板出貨增加至917萬片，月增4.5%。近期通膨疑慮加劇持續衝擊消費者購買意願，預估第4季友達、群創等面板廠的產能利用率仍偏低。

由於TV面板報價12月上旬與11月下旬持平，結束今年10月下旬至11月下旬反彈走勢；至於IT面板報價12上旬則因大廠減產效應而亦持平開出，不過，近期通膨、地緣政治因素持續衝擊消費者購買意願，加上缺櫃、塞港狀況改善後，部份品牌客戶通路庫存仍待調整至健康水準，預估第4季友達、群創的產能利用率偏低，業績展望暫呈保守。

大尺寸面板 群創

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