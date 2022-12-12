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光寶科技連續12年入選道瓊永續指數

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

光寶科技（2301）連續12年入選為「道瓊永續指數」DJSI成份股，並同時名列「世界指數」及「新興市場指數」雙榜。

光寶董事長暨永續長宋明峰表示，光寶致力成為永續價值鏈的最佳夥伴，秉持「光電節能、環境永續」的願景，攜手供應商夥伴共同推動低碳轉型。合作互利是光寶一貫的核心精神，我們相信在建構綠色韌性的道路上，唯有合作追求多贏，才能締造共同優勢取得先機。

光寶以「循環經濟」為核心，攜手供應商夥伴共同開發低碳排之永續材料與高能源轉換效率產品，並發揮影響力，帶領供應鏈夥伴進行節能體檢，強化綠色競爭力。在永續發展的賽道上，光寶與供應商夥伴共同前進。

由標普全球（S&P Global）發行的道瓊永續指數（DJSI）為全球最具公信力的永續評比指標，其中又以每年從全球逾3,000家企業中挑選出經濟、社會與環境三大面向得分最高的前10%企業組成之「世界指數成分股」為最高評級。

在今年DJSI評比中，光寶為全球電腦、周邊及辦公室電子設備（THQ, Computers & Peripherals and Office Electronics）產業中唯一同時入選「世界指數」及「新興市場指數」成分股之企業。其中「重大性、政策影響、人力資本發展、創新管理、環境報導及社會報導」五個題組獲得滿分佳績，躋身國際永續標竿企業行列。

光寶科 新興市場指數 願景

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