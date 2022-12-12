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詹文男vs郭水義 談中華電信數位轉型之道

經濟日報／ 記者吳馥馨／台北即時報導
詹文男vs郭水義，談中華電信數位轉型之道中華電信數位轉型之道。 數位轉型學院／提供
詹文男vs郭水義，談中華電信數位轉型之道中華電信數位轉型之道。 數位轉型學院／提供

中華電信（2412）是台灣第一家電信公司，1980年代政府開始推動「電信自由化」政策，逐步開放電信事業。二十幾年來，幾家後起之秀急起直追，讓電信服務產業的市場競爭白熱化，作為電信業的龍頭，面對目前整個產業大環境的變化，是如何思考轉型的對策，本周數位轉型學院「大師543」單元，數位轉型學院院長詹文男特別邀請中華電信總經理郭水義來跟大家分享中華電信的因應策略。

郭水義是政大會計研究所商學碩士，在中華電信服務20多年，是非電信專業背景擔任總經理的第一位。他表示，從過去的電話語音服務到現在的寬頻上網，不論是固網寬頻、行動寬頻，到5G時代，中華電信一直持續前進，提供各種創新應用讓客戶享受到優質的服務。

郭水義認為目前電信業發展所面臨的挑戰，最大的議題莫過於疫情；第二大議題則是區域衝突的議題；第三則是科技的匯流。疫情的蔓延，大家需要防疫、抗疫，驅動電信業積極思考如何在疫情下提供更完善的服務給客戶，包括消費者、百工百業及政府。而疫後的新常態，也需要超前部署，以提供客戶更好的解決方案。

在國際區域衝突的議題上，因為疫情加上科技爭霸，難免就會產生短鏈或是斷鏈的情況，在這個供應鏈重組，甚至重新安排的過程中，台商面臨到非常大的衝擊，間接造成我們在協助所有企業客戶轉型的時候，充滿了挑戰，也充滿了新的情境與機會。

而如5G和AI的各種科技應用，不斷地推陳出新，剛好匯集在這個時間點，不僅促成科技的融合，並驅動跨域的整合。而科技發展與匯流更帶動全面性的市場遊戲規則改變，從國家跟國家，到企業各行各業之間，大家都透過科技在競賽，是挑戰、也是商機。

郭水義表示，就中華電信而言，轉型最大的挑戰是來自本身向上提升的企圖心跟能量。其表示，現在是競合的時代，應透過生態系的合作來造餅（擴大市場），而非競爭分餅。因此這些年中華電信捨棄過往單打獨鬥的方式，開始和外界合作，創造了一個新的商業模式。中華電信期許自己是賦能者，讓消費者、百工百業及政府能夠更智慧。

在轉型的思路上，郭水義表示必須從心態跟行為去改變行動方案，進而改變體制。在具體作為上，透過KYC（認識你的客戶），加上4層ABC的策略主軸，逐步打造中華電信的核心競爭力。第一層ABC：Acquire、Build、Collaborate；第二層ABC：AI／AR／VR、Big Data/Blockchain、Cloud/Cybersecurity；第三層ABC，打造一個Always Broadband Connected環境；第四層ABC，即廣納天下豪傑，找到對的態度的人，即Attitude，來做對的事情，即Behavior，打造持續的競爭力，即Competence。

想知道KYC和4個ABC如何結合，請在12月15日（周四）晚上8點收看『數位轉型學院』FB首播。

詹文男vs郭水義，談中華電信數位轉型之道中華電信數位轉型之道。數位轉型學院／提供
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中華電信 疫情

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