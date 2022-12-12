鴻海集團布局電池關鍵材料 站穩腳步

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

碩禾以太陽能導電漿料起家，2010年至2015年曾叱吒風雲，技術與成本優勢讓杜邦、賀利氏等國際大廠同業都吃足苦頭，成為台灣之光，股價更一度攻上905元天價。隨著太陽能市況反轉，碩禾本業轉淡，如今透過轉投資芯和能源十多年來的努力，重新在電動車關鍵電池芯材料站穩腳步，要再創另一個台灣奇蹟。

碩禾之所以能在電動車電池芯領域再度找到舞台，不僅投資芯和能源掌握電動車上游電池芯關鍵材料，同時也在2018年透過參與負極材料廠榮炭私募，與鴻海、富邦金同時成為榮炭股東，芯和與榮炭也會彼此合作與交流，藉此加速開發適用於電動車的電池芯產品，藉由集團資源串聯，能量更大，也更能發揮「1+1大於2」的效果。

業界人士表示，碩禾透過轉投資子公司掌握電動車電池材料相關專利與產能，去年成功吸引鴻海集團入股，未來鴻海電動車市場版圖做大後，碩禾也將受惠最大。

電動車 碩禾

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