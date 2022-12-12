鴻海攻電池 串聯台美中

鴻海集團規劃於美國俄亥俄州工廠附近籌設電池模組產線，就近供應電動車工廠生產，轉投資碩禾擔綱供應關鍵零件電池芯要角。碩禾旗下芯和能源在台灣研發報捷，已開始送樣，預計明年在大陸重慶擴產，再送往美國給鴻海，透過台、美、中大串聯，完成鴻海電動車供應鏈最後一塊拼圖。

碩禾高層透露，芯和能源目前研發中心位於新竹湖口，生產基地則在大陸江蘇鹽城，月產能約200至300噸。因應鴻海未來龐大電動車關鍵零組件需求，芯和能源日前已完成增資，並將募集的資金用於增設重慶廠。

芯和能源重慶廠預計明年底完工，後年開始投產，屆時電池芯月產能有望上看2,000噸，較現有產能激增十倍。碩禾表示，電動車是未來市場趨勢，芯和能源深耕電池芯領域多年，目前已開花結果，該公司前三季已達損益兩平，估計第4季小幅獲利，明年期盼能顯著貢獻母公司獲利。

鴻海副總暨產品長蕭才祐表示，鴻海俄州工廠不僅生產電動車，也包括電池包，電池包已經在俄州工廠有生產線，電池芯可從別的地方做好再運過來。由於鴻海集團本來就幫特斯拉與BMW做電池包，因此，電池包技術對我們來說不難，由於電池包既大又重，「電動車組裝廠在哪裡，電池包廠就要在哪裡」是必定的策略。

他說，目前規劃在美國設立20GW（10億瓦）的產能，不可能組裝電動車，卻不搭配電池，因此電池包就是組裝廠要自己做。

蕭才祐指出，集團電池芯目前正處於送樣階段，希望2024年量產，相關進程符合碩禾高層透露的訊息。

蕭才祐強調，電池化學主要製造過程是先把化學調好，後端製程很像半導體，然後拉出一片一片（電池芯），再一層一層疊上去，這個過程若是可以穩定，接下來就可複製到美國。