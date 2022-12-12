華為大舉授權5G專利 牽動聯發科、高通市占

美國號召各國全力封殺大陸發展高階晶片能力之際，華為近期宣布大舉授權5G專利給OPPO和三星，市場憂心，此舉恐助長品牌廠自研5G手機晶片的氣勢，不僅讓華為技術得以延伸，未來品牌廠對聯發科、高通拉貨動能也恐銳減，降低兩大手機晶片廠市占份額，不利台灣與美國半導體指標企業發展。

對於相關5G晶片競爭議題，至昨（11）日截稿前，高通暫時沒有進一步評論，聯發科則不評論。

華為過去憑藉充沛的5G能量拿下全球5G設備龍頭、5G手機二哥的地位，隨著華為遭美國制裁，其在5G手機勢力節節敗退。三星、OPPO則分別是當下全球最大與第四大智慧手機品牌，並大量採用聯發科與高通的5G晶片，是聯發科與高通這兩大手機晶片廠重要的出海口。

目前三星已有生產5G晶片能力，OPPO則在自家5G主晶片研發鴨子划水中，市場密切關注，隨著華為大舉授權，三星與OPPO研發能量是否大增，進而排擠對聯發科與高通的拉貨量。

供應鏈傳出，從華為大舉授權5G專利至終端非蘋手機情況來看，相關競爭產品訂單量少且多屬於樣品，暫時沒看到類似先前海思等級的智慧手機應用處理器。

業界認為，經由授權確實會提升非蘋廠商戰鬥力，但研發需要看長期累積，相關情況短期對於台灣與美國晶片設計廠直接影響不大。