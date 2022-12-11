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聯電蟬聯道瓊永續指數 全球晶圓專工業第一名

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
聯電竹科總部。圖／聯合報系資料照片
聯電竹科總部。圖／聯合報系資料照片

2022年道瓊永續指數公布評選結果，聯電永續表現再度拔得頭籌，在道瓊永續指數( DJSI)全球晶圓專工業榮獲第一名，同時也是國內少數連續15年入選DJSI「世界指數 (DJSI-World)」成分股的企業，今年亦蟬聯「新興市場指數成分股(DJSI-Emerging Markets)」，展現聯電長期投入並積極落實ESG的成果。

由標普全球企業永續評比 (S&P Global CSA) 所認證的道瓊永續指數，每年就「治理與經濟」、「環境」、「社會」三大面向評估企業為永續發展所做的努力，是最具公信力的國際永續發展評比指標之一。其中DJSI「世界指數」每年於全球挑選約2,500家大型企業參與評比，並於各產業評選出在永續經營上表現最好的前10%公司成為成分股；「新興市場指數」則以20個新興市場的前800大企業中，挑選各產業永續性績效前10%公司成為成分股。

聯電共同總經理暨永續長簡山傑表示：「聯電在半導體晶圓製造產業扮演重要角色，對全球永續發展有著關鍵性的影響力。在永續經營與企業營利是齊頭並進的理念驅動下，整合公司的營運策略與永續發展目標，擘劃2030年永續策略藍圖。很高興透過連續15年獲得DJSI的肯定，展現聯電在科技上無所不在的影響力，致力創造更美好的未來。」

此次聯電不僅在ESG整體成績表現突出，在「環境面」和「治理與經濟面」也獲得半導體產業最高分，特別是在「政策影響」、「環境報告」與「產品責任」分項拿下滿分。在社會面評比，包括「社會報告」、「人力資本發展」及「隱私權保護」分項也位居產業領導地位。

聯電 新興市場指數 半導體 晶圓 ESG

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