超微旗艦卡搶市 供應鏈樂
輝達步步進逼，超微為扳回一城，寄望採用台積電5奈米製程RDNA 3架構的新一代RX 7900 XT/XTX繪圖處理器，隨著近期新品即將上市，撼訊、技嘉、微星、華擎等超微供應鏈有望受惠。
超微近年在獨立顯卡市場遭遇挫折，根據市調機構Jon Peddie Research近期報告指出，今年第3季超微市占率降至10%，為該機構自2002年開始調查顯卡市場以來最低紀錄。至於輝達市占率則來到86%，英特爾（intel）市占率有4%。
超微11月上旬發表新一代繪圖處理器，首次採用小晶片技術和RDNA 3架構，搭載這款GPU的新一代旗艦顯卡Radeon RX 7900 XTX與RX 7900 XT將於12月13日上市。
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