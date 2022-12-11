輝達推新品 板卡廠利多

顯卡市場第4季價格逐步築底，市場傳出，晶片巨頭輝達（NVIDIA）將在明年1月初美國消費性電子展（CES）推出RTX 4070 Ti新繪圖處理器，已上市的4080亦傳出將降價刺激買氣，市場看好有利微星、技嘉、華擎、華碩等相關板卡廠顯卡業務後市營運。

外電報導，義大利零售商為RTX 4070 Ti推出倒數計時，間接證實輝達新品將在明年1月5日推出，時間點與2023年CES展期符合。

RTX 4070 Ti為輝達新世代RTX 40系列第三款，定位中高階產品。市場推測，4070 Ti就是輝達之前取消的4080 12 G版。

目前消息傳出，RTX 4070 Ti公版建議售價在899美元（新台幣約27,608元），不過由於同樣定位中高階版本的4080定價過高，CP值低，導致銷量不見起色，外界猜測輝達將調整4070 Ti價格，避免銷量重演4080產品的狀況。

輝達今年10月起開賣新一代RTX40系列，包含旗艦款RTX 4090及中高階4080，其中4090於10月12日開賣，4080 16GB版本11月16日上市。只是開賣至今，市場盛傳4080銷量僅4090的三分之一，全球買氣不佳。

目前在美國、加拿大、英國、德國及大陸市場，RTX4080銷售都呈低迷情況，各地零售商手上仍有大量供貨，為解決此困境，市場傳出輝達原價1,199美元（新台幣約36,821元）的4080，將在12月中降價，以對抗超微（AMD）即將上市的Radeon RX 7900系列。