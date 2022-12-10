群創連續五年入選道瓊永續世界與新興市場雙指數

群創（3481）光電積極實踐永續發展，將聯合國永續發展目標（SDGs）融入日常營運管理，把企業經營力化為進階永續力，在今10日公布的2022年道瓊永續指數（Dow Jones Sustainability Indices, DJSI）評比中，已連續五屆入選「道瓊永續世界指數（World Index）」及「道瓊永續新興市場指數（Emerging Markets Index）」兩項殊榮，肯定群創ESG全方位傑出績效。

群創董事長洪進揚表示：「在追求營運的同時，除了厚植本業實力，蓄積成長動能，也將持續深耕綠色製造、打造友善包容職場、投身更多的社會參與，並堅持為利害關係人創造價值，為社會帶來正向永續影響力。」一語道出群創在追求永續未來，共好社會的道路上，堅定初心，實踐企業永續價值。

群創表示，身為面板業的重要企業公民，以「永續進行式 3Gos- Go Green, Go Responsible, Go Sharing」作為永續發展策略，在本年道瓊永續指數評鑑結果顯示，群創不僅入選排名前10%的企業，在電子設備儀器元件行業裡得分表現更是前1%的企業，其中共有5項題組評鑑滿分，分別為創新管理（Innovation Management）、環境報告（Environmental Reporting）連續五年、影響力評價（Impact Valuation）連續四年、社會報告（Social Reporting）連續三年及政策議和（Policy Influence）滿分評價，體現了群創透過企業影響力，對內積極創新綠色技術，落實淨零減碳策略，對外攜手利害關係人，進行環境維護推廣，結合綠色物流，一起邁向淨零。

因應氣候變遷，群創於2021年申請加入科學基礎碳減量目標倡議（SBTi）承諾，擬以2026年溫室氣體Scope1及Scope2相較2020年排放減量15%為目標，今年提案減碳績效已累計達3.91%（約13萬噸，約等同334座大安森林公園年碳吸附量），策略執行成效顯著。今年也攜手群創教育基金會，首推全台獨創「淨零碳排」環境教案深耕校園，也成立「Air School空氣思庫」平台，推廣空污科普，目前已達瀏覽10萬人次，喚醒大家對環境議題的重視，並傳遞永續發展的知識。

除此之外，群創也相當重視樂齡族群，成立業界首創樂齡部門，以「工作、生活、健康、家庭、財務」五大構面推動全方位樂齡友善職場，讓樂齡夥伴安心生活、安心工作、安心退休。在永續的道路上行動不間斷，持續創造佳績。