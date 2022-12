群創連續五年入選道瓊永續世界與新興市場雙指數

群創(3481)光電積極實踐永續發展,將聯合國永續發展目標(SDGs)融入日常營運管理,把企業經營力化為進階永續力,在今10日公布的2022年道瓊永續指數(Dow Jones Sustainability Indices, DJSI)評比中,已連續五屆入選「道瓊永續世界指數(World Index)」及「道瓊永續新興市場指數(Emerging Markets Index)」兩項殊榮,肯定群創ESG全方位傑出績效。

群創董事長洪進揚表示:「在追求營運的同時,除了厚植本業實力,蓄積成長動能,也將持續深耕綠色製造、打造友善包容職場、投身更多的社會參與,並堅持為利害關係人創造價值,為社會帶來正向永續影響力。」一語道出群創在追求永續未來,共好社會的道路上,堅定初心,實踐企業永續價值。

群創表示,身為面板業的重要企業公民,以「永續進行式 3Gos- Go Green, Go Responsible, Go Sharing」作為永續發展策略,在本年道瓊永續指數評鑑結果顯示,群創不僅入選排名前10%的企業,在電子設備儀器元件行業裡得分表現更是前1%的企業,其中共有5項題組評鑑滿分,分別為創新管理(Innovation Management)、環境報告(Environmental Reporting)連續五年、影響力評價(Impact Valuation)連續四年、社會報告(Social Reporting)連續三年及政策議和(Policy Influence)滿分評價,體現了群創透過企業影響力,對內積極創新綠色技術,落實淨零減碳策略,對外攜手利害關係人,進行環境維護推廣,結合綠色物流,一起邁向淨零。

因應氣候變遷,群創於2021年申請加入科學基礎碳減量目標倡議(SBTi)承諾,擬以2026年溫室氣體Scope1及Scope2相較2020年排放減量15%為目標,今年提案減碳績效已累計達3.91%(約13萬噸,約等同334座大安森林公園年碳吸附量),策略執行成效顯著。今年也攜手群創教育基金會,首推全台獨創「淨零碳排」環境教案深耕校園,也成立「Air School空氣思庫」平台,推廣空污科普,目前已達瀏覽10萬人次,喚醒大家對環境議題的重視,並傳遞永續發展的知識。

除此之外,群創也相當重視樂齡族群,成立業界首創樂齡部門,以「工作、生活、健康、家庭、財務」五大構面推動全方位樂齡友善職場,讓樂齡夥伴安心生活、安心工作、安心退休。在永續的道路上行動不間斷,持續創造佳績。