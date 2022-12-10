談張忠謀「全球化已死」說 金寶總座感受深刻揭「去全球化」2現象

台積電創辦人張忠謀「全球化已死」一說引發廣泛迴響，在全球有58座工廠的金寶電子是科技業海外設廠前段班，總經理陳威昌坦言，這個時間點確實是在享受紅利，但長期而言，投資這麼多廠區到底是不是好事？答案是「不一定」，勢必增加許多成本。

過去世界工廠定義是，製造集中化，發揮最大生產效率，用最佳成本滿足市場，這套運作模式在2000～2018年之間成功讓消費電子產品如手機或液晶電視薄利多銷，張忠謀所提的全球化及自由貿易已死，則意味集中一處大量製造再全球發貨已不可行，企業必須廣設據點，在地製造。

金寶已在泰國、菲律賓、中國大陸、馬來西亞、墨西哥、美國、巴西設立工廠，全球工廠數量高達58座，早在2010年就開始多角化於中國大陸以外建廠，更投資設立泰金寶在泰國上市，陳威昌預告，印度、印尼、歐洲也會評估建廠可能性，看客戶需求調整。

金寶全球工廠數在台灣科技業位居前段班，談到張忠謀所言全球化已死，陳威昌點點頭頗有感觸：他（張忠謀）一定是看到什麼才這樣說。

去全球化不一定是好事，但現在正在享受紅利

陳威昌指出，「從我的角度來說，投資這麼多廠區是不是好事，答案是不一定，現在時間點確實是在享受紅利，在管理上很複雜，」他談到多廠區時，手也順勢比出多個景氣循環曲線，示意在需求起伏下，管理眾多工廠複雜度很高。

「我們全球有58座工廠，每個月會挑一天召開全球廠務會議，我得從早開到晚才開得完，因為時差關係，墨西哥跟巴西會排第一二個報告。」陳威昌談到「全球化已死」早已有深刻感受，他直言，多國多廠區最直接的效應有兩個：第一是成本上升，第二是妥善做訂單產能配置。

多點製造成本上升，客戶必須買單

第一點，關於成本上升。陳威昌指出，這包括時間成本及真正的製造成本增加，對製造服務業來說，最甜蜜的就是可以集中一個地方一次做完所有訂單，若一個產品要三個廠區做完（如墨西哥、泰國、菲律賓），因為不同地方有不同成本，泰國廠做的跟墨西哥做的就有不同成本，必須讓客戶知道。

「我們不會拒絕生意，但客戶也會調量，評估一個單量要多給泰國還是墨西哥，多據點成本絕對會比一個據點高。」陳威昌說。

第二產能與訂單的配置。客戶去中國化，找海外生產據點買保險，做訂單的重新配置，製造廠商也感受得到水溫，客戶從中國大陸出走，中國大陸廠區產能也得順勢調配。

「客戶轉移海外的趨勢還是會持續，客戶認為，在中國大陸以外買保險是必要的。」陳威昌說，海外廠區需求來自既有客戶的訂單移轉，也包含看上產能而敲門的新客戶，而中國大陸產能也已經在這兩年做好調整準備。

「我上任時，中國大陸廠區是供過於求，吳江當時兩廠，賣了其中一個，現在三個工廠已供需平衡，未來會維持既有產能，生產內需及沒有關稅與貿易戰疑慮的產品。」陳威昌說。

泰國、墨西哥大熱門，「某一天大概會被逼去印度」

近期熱門的製造據點是泰國、墨西哥及印度，泰金寶的泰國廠感受最深，客戶訂單大量湧入，除接獲蘋果Apple Watch訂單，包括手持POS機等裝置訂單陸續入袋，目前泰國已有13座工廠，到2023年第2季，就將有16座，產能倍增，同時還有3座廠區空間隨時可以興建。

墨西哥產能詢問度近期也飆高，陳威昌說，墨西哥廠車間旁還有空地，是否擴廠正在評估，關鍵是客戶給的單夠不夠規模，「問題是太多人來（問）但給的量不夠，客人可能給50，但我們想要500」。

墨西哥貼近美國，已是區域貿易熱門生產基地，而金寶的工廠位於墨西哥東側，美國德州下方，有地利之便。墨西哥供應鏈還不夠完整，許多企業給予正反評價，諸如有企業認為墨西哥講西班牙語，英語並不是最普及語言，而台灣西語人才不足，但陳威昌認為不影響管理，金寶就是先將生產零件集結在MCALLEN小城市，再陸運至墨西哥工廠組裝。

而他也已為印度設廠做準備。他也坦言，鑑於同業前往投資經驗，對投資印度會很審慎，「客戶沒有強迫要去，但我想某一天大概會被逼去，所以會先做評估，應該是會跟集團內仁寶一起合作。」陳威昌指出，金寶會找當地業者或進入印度較早的外商當夥伴合作，「我們貢獻產品的認知跟生產能量，他們提供工廠管理跟在地的經驗。」