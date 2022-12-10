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手機市況 牽動台鏈表現

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

聯發科今年業績表現續創歷史新高已無虞，但明年仍有挑戰，法人指出，整體智慧手機市場復甦速度與力道仍須關注，這將牽動包括聯發科、高通等手機供應鏈的相關業績走勢。

全球正處於高通膨環境中，影響民眾在消費性電子方面購買力，中國大陸是相當重要的智慧手機銷售區域，今年受到持續實行防疫封控措施的影響，整體買氣仍處於低谷，非蘋手機今年幾乎處於全年賣不動的狀況。

研調機構Strategy Analytics先前發布的研究報告顯示，中國大陸在雙11購物季的手機銷售表現黯淡，僅有約900萬支銷量，年減幅度達35%，不論是從銷售金額或銷售量來看，都由蘋果iPhone掌握大局，拿下39%銷售量市占以及68%銷售金額市占，非蘋陣營各品牌廠的表現稱不上理想。

市場預期，在今年比較基期降低之後，觀察明年智慧手機市場買氣是否能回升，第一個觀察點便是農曆春節檔期的成績。整體來看必須等消費信心回升到一定程度，從終端到上游的供應鏈庫存才有機會更快速去化，以恢復到較正常的水準。

對於聯發科來說，為了避免對手機產品的高度依賴，加強深耕各技術領域，產品布局多元，從手機、電視到電源管理IC、無線網路等，處在產業循環周期低谷的時候，可以帶來較多的經營韌性，而待整體市場消費力道回溫後，多頭並進齊發，業績成長力道將可能更為強勁。

智慧手機 聯發科

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