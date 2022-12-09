14 PLus慘淡拖累和碩11月營收 靜待明年14 Pro轉單發酵

iPhone代工大廠和碩（4938）今（9）日公布今年11月營收，受iPhone 14 PLus銷售慘淡影響，和碩營收較上個月下滑13.9%，市場關注，鴻海（2317）中國大陸鄭州廠事件，讓和碩拿下的部分iPhone 14 Pro轉單，有機會讓明年和碩首季營運「淡季不淡」。

和碩公布今年11月營收1,134.74億元，月減13.9%、年減28.3%，累計今年前11個月合併營收達1兆2,056.09億元，年增8.8%。

在出貨量方面，和碩11月筆電出貨60萬台、月增逾兩成，桌機及主機板出貨30-35萬台／片，與上個月持平。同時，和碩消費性產品也進入傳統淡季。

市場推估，和碩11月營收走衰，主要仍是受到iPhone 14 PLus銷售慘淡影響，目前和碩生產iPhone機種除 14 PLus及部分iPhone 14外，舊款iPhone 13仍為和碩營收貢獻頗多。另，12月因歐美進入傳統淡季，法人預期和碩月營收將進一步走低。

展望後市，和碩共同執行長鄧國彥先前在法說會上指出，筆電持續受市況疲弱影響，預估出貨量季對季下滑15-20%，年對年雙位數下滑。桌機／主板也因需求疲弱加上淡季來臨，預估季對季下滑50-55%，年對年雙位數下滑；不過，法人預估，和碩桌機及主機板出貨季減幅度預期將減緩，估季減40-45%。

值得一提的是，因鴻海先前爆發鄭州廠防疫事件。據了解，和碩已從鴻海集團取得部分iPhone 14 Pro轉單，目前和碩仍在調度機器設備及生產線，最快有機會在明年首季量產，隨著 14 Pro生產出貨，和碩首季營運有機會「淡季不淡」。

針對轉單消息，和碩董事長童子賢先前並未正面回應，僅強調：「那邊先讓他們平緩下來再說」。至於是否有新訂單需求，童子賢表示，客戶要求就是你們要堅守崗位，不要亂跑，能夠把基本的運作照顧好。