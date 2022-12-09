奇景光電WiseEye 獲EE Awards Asia 2022亞洲金選獎

奇景光電今（9）日宣布，奇景WiseEye 全時（Always-On）智慧影像感測整體解決方案 （WiseEye），在 2022 年 由電子工程專輯（EE Times & EDN Asia）主辦的「亞洲金選獎」（EE Awards Asia 2022），榮獲「亞洲產品獎」（Most Promising Product）。

奇景 WiseEye 整體解決方案，整合專有的超低功耗 WE1 Plus AI 處理器、全時 CMOS 影像感測器和基於卷積類神經網路（CNN）的機器學習 AI 演算法，採用微型機器學習（tinyML） 視覺 AI，具有體積小、超低功耗、低延遲、隱私保護和最佳成本優勢。

奇景 WiseEye 整體解決方案，處於業界領先地位，僅需幾毫瓦（mW）即可在電池供電的終端應用部署電腦視覺 AI。奇景 WiseEye 解決方案，目前被廣泛應用在筆記型電腦、智慧抄表（AMR）、視訊會議設備、共享單車停放、醫用膠囊內視鏡、汽車、智慧辦公、內置電池驅動攝影機和監控等領域。

奇景 WiseEye 整體解決方案，支持 Google TensorFlow Lite微控制器框架和Microsoft Azure IoT平台，並支援基於卷積類神經網路（CNN）的機器學習模型和開放原始碼 （open-source） AI 工具鏈，建構「不需程式碼」（no code）或「僅需少量程式碼」（low code）的開發環境。

此外，奇景 WiseEye 還提供多種不同的開發模組，AI 開發者能輕易地將其運用在不同的領域。透過軟體與硬體的整合支援，奇景 WiseEye 整體解決方案，可以顯著降低 AI 或系統開發者，在開發電腦視覺或機器學習 AI 至終端裝置上所面臨的高設計門檻。

奇景 WiseEye 智慧影像感測事業部副總經理陳有棟表示，奇景相信 WiseEye 整體解決方案將顯著加快機器學習 AI 應用在終端裝置上的部署，我們很高興 WiseEye 此項創新技術，在「亞洲金選獎」榮獲「亞洲產品獎」的肯定。奇景將持續與全球 AI 社群及專家合作，並在此新興市場加速開發 tinyML 應用。

此外，奇景亦致力於擴展 WiseEye AI 處理器和全時影像感測器的產品線升級計畫，達到更卓越的計算性能、效能和隱私保護，奇景有信心將掌握未來巨大的終端 AI 商機。