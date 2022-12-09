快訊

獨／陸再禁我台啤、金門高粱、黑松沙士 台商：聽說下周更多

又是詐團虐死人！新社公墓棄屍案 9嫌深夜全遭檢方聲押

奇景光電WiseEye 獲EE Awards Asia 2022亞洲金選獎

經濟日報／ 記者蕭君暉/台北即時報導

奇景光電今（9）日宣布，奇景WiseEye 全時（Always-On）智慧影像感測整體解決方案 （WiseEye），在 2022 年 由電子工程專輯（EE Times & EDN Asia）主辦的「亞洲金選獎」（EE Awards Asia 2022），榮獲「亞洲產品獎」（Most Promising Product）。

奇景 WiseEye 整體解決方案，整合專有的超低功耗 WE1 Plus AI 處理器、全時 CMOS 影像感測器和基於卷積類神經網路（CNN）的機器學習 AI 演算法，採用微型機器學習（tinyML） 視覺 AI，具有體積小、超低功耗、低延遲、隱私保護和最佳成本優勢。

奇景 WiseEye 整體解決方案，處於業界領先地位，僅需幾毫瓦（mW）即可在電池供電的終端應用部署電腦視覺 AI。奇景 WiseEye 解決方案，目前被廣泛應用在筆記型電腦、智慧抄表（AMR）、視訊會議設備、共享單車停放、醫用膠囊內視鏡、汽車、智慧辦公、內置電池驅動攝影機和監控等領域。

奇景 WiseEye 整體解決方案，支持 Google TensorFlow Lite微控制器框架和Microsoft Azure IoT平台，並支援基於卷積類神經網路（CNN）的機器學習模型和開放原始碼 （open-source） AI 工具鏈，建構「不需程式碼」（no code）或「僅需少量程式碼」（low code）的開發環境。

此外，奇景 WiseEye 還提供多種不同的開發模組，AI 開發者能輕易地將其運用在不同的領域。透過軟體與硬體的整合支援，奇景 WiseEye 整體解決方案，可以顯著降低 AI 或系統開發者，在開發電腦視覺或機器學習 AI 至終端裝置上所面臨的高設計門檻。

奇景 WiseEye 智慧影像感測事業部副總經理陳有棟表示，奇景相信 WiseEye 整體解決方案將顯著加快機器學習 AI 應用在終端裝置上的部署，我們很高興 WiseEye 此項創新技術，在「亞洲金選獎」榮獲「亞洲產品獎」的肯定。奇景將持續與全球 AI 社群及專家合作，並在此新興市場加速開發 tinyML 應用。

此外，奇景亦致力於擴展 WiseEye AI 處理器和全時影像感測器的產品線升級計畫，達到更卓越的計算性能、效能和隱私保護，奇景有信心將掌握未來巨大的終端 AI 商機。

機器學習 感測器

延伸閱讀

金山鴨肉價目表「複習數學乘法」 網笑：老闆用心良苦

蛇鰻被蒼鷺吞下肚「硬爆鑽破胃壁和喉嚨」突圍！滿滿求生欲驚悚畫面曝

NVIDIA訓練AI玩《Minecraft》得機器學習獎 玩家「一聲令下」就能做所有事

車庫奇景！牆開洞口「車頭外露」 網讚：有公德心

相關新聞

台積電 考慮在日蓋第二廠

台積電資深副總經理侯永清接受東京電視台World Business Satellite訪問時表示，台積電除正在熊本縣興建...

外資：台積重要性有增無減

台積電海外布局對營運的影響是市場關注焦點，外資券商偏多立場未變，持續力挺台積電，里昂證券釋出正向評析，強調台積電海外設廠...

手機市況 牽動台鏈表現

聯發科今年業績表現續創歷史新高已無虞，但明年仍有挑戰，法人指出，整體智慧手機市場復甦速度與力道仍須關注，這將牽動包括聯發...

專家：台積赴美 紓解五缺壓力

近來各智庫紛紛下修今、明年經濟成長率預測，國發會副主委高仙桂昨（9）日表示，半導體投資動能可望鞏固資本支出對經濟成長的貢...

中華電攜供應鏈 拚淨零轉型

中華電信實踐「供應鏈減碳」，攜手供應商邁向淨零，中華電信總經理郭水義表示，企業淨零排放已成世界趨勢，供應鏈的低碳轉型能力...

金寶持續擴增產能 明年營運審慎樂觀

代工大廠金寶（2312）不畏景氣逆風，總經理陳威昌今（9）日指出，儘管2023年市況較有挑戰，但預期金寶明年營收仍有個位...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。