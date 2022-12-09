台積電在美擴產 里昂：台積電重要性有增無減

台積電海外布局對台積電營運的影響為近周市場焦點，外資券商偏多立場未變，持續力挺台積電，繼摩根大通、摩根士丹利、高盛後，里昂也釋正向評析，重申台積電「買進」評等，目標價560元，強調台積電海外設廠有助台積電確立在各國供應鏈在地化中的關鍵位置，台積電重要性有增無減。

里昂指出，台積電在美國增建第二廠，進一步切入3奈米製程，惟建置完成後，僅會占台積電全部產能5%；技術上，待美國廠3奈米於2026年量產後，台積電在台最先進製程將已領先一個世代，台積電在台仍保有技術優勢。另一方面，儘管台積電大幅增加資本支出，但美國的補貼應可抵減部分成本壓力。

里昂表示，台積電在美擴產代表全球供應鏈去中心化的一步，預期未來將可見更多半導體業者或是其他科技產業於各國投資、建置廠區；台積電為晶圓代工領銜者，在這波供應鏈移動的過程中，因獲取先機，受惠也會最多。

里昂認為，在英特爾逐步將CPU外包後，台積電的重要性將與日俱增，車用晶片的增加也會進一步鞏固台積電在產業中扮演的關鍵角色，誠然，台積電客戶遍及各類領域，使其營運狀況被視為全球需求風向球，在目前市場對全球經濟和需求前景有所疑慮的情況下，台積電評價面不可避免地會受到影響。