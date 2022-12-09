友達聯手明基材 以光電整合建材搶攻節能減碳商機

面板大廠友達（2409）今（9）日與明基材（8215）在台北國際建築暨建材展，展示一系列建築光電整合一體化方案，其中，明基材 PDLC 智慧調光膜未來將可應用在會議室、建築、醫療、車用等，友達則是展出光電浪板、光電陽台等整合太陽能的新建材，友達能源事業總部副總經理林恬宇強調，未來將投入政府光儲合一標案，爭取更多節能減碳商機。

隨綠能產業發展及減碳意識抬頭，「建築整合太陽能」成為近年被廣泛探討的「低碳建築」乃至於「近零碳建築」目標下，一項關鍵的建築碳中和手法。友達以太陽能解決方案結合建築領域，參與「台北國際建築暨建材展」（Taipei Building Show 2022），展示一系列建築光電整合一體化方案，使建築物達到能源自給自足，以實行減碳，甚至達到近零耗能建築的願景。

友達能源事業總部副總經理林恬宇表，該公司在光電浪板設置工法進行補強，研發SunSteel光電浪板一體化建材，結合太陽能模組及高峰浪板的模塊化技術，可節省系統支架的使用，進一步實現案場快速安裝的工法、降低施工成本，滿足一體化結構、重量較一般太陽能光電板減少3分之1、免二次施工、免雜照申請等四大優勢，讓光電浪板更易於廣泛使用，獲得2023「台灣精品獎」標章肯定。

此外，友達也推出可撓式的太陽能光電模組，以雙層玻璃結構提升模組強度，搭配特殊底座與金屬配件設計，可快速安裝在建築物陽台上；並導入輕量化模組材料、結構設計優化，打造SunCurva可撓輕量化模組，使其重量降低70%，並具有可撓曲特性，讓太陽能板的未來樣貌，不侷限於蓋在屋頂上的裝置形象，也能成為建築外牆的一部分。

明基材總經理劉家瑞則是指出，該公司推出智慧調光膜，將可應用在玻璃帷幕、行動辦公室、醫療等領域，目前也正與歐美車廠接觸，未來可望應用在建築物、汽車天窗中，預計明年在CES也會展出相關應用，該公司看好建築建材轉型趨勢，智慧調光膜未來應用將持續擴大，目前並已獲綠建材認證。