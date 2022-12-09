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評「全球化已死」 王美花：國安、地緣下貿易限制變多

經濟日報／ 記者鍾泓良／台北即時報導

台積電（2330）創辦人張忠謀日前大膽講出「全球化已死」言論，經濟部長王美花今（9）日說明，WTO成立之後，各國理應在國際國則推動自由貿易，但近年各國在國際規則之外，也尋求國家安全、地緣政治，如美中科技戰等，也認同明顯造成很多貿易限制；台灣作為國際重要供應鏈基地，如何因應情勢將會是挑戰。

張忠謀日前在美國亞利桑那州參加台積電移機儀式時道出，由於地緣政治的轉變，全球化和自由貿易幾乎已死，引起外界熱烈討論。

王美花說，WTO成立後，家在國際國則下進行自由貿易，讓最有效率的地方來分工。但近期卻可以看到，各國在這樣國際規則外，針對國家安全、地緣政治關切，會有全球貿易之外的限制措施，如美對中科技競爭，也可以看到大陸對許多國家，包括台灣都進行非WTO規則的措施；所造成的貿易限制相當明顯。

而台灣作為國際重要供應鏈基地，政府要如何因應情勢是我們因應之道上的挑戰；但他也補充，台灣目前為止仍被認為是可合作夥伴，「我們還是可以做好這角色。」

另外，針對近期「去台化」說法，王美花今天表示，近期許多「去台化」等論述，包括「台積電變美積電」、「台灣被掏空」，很多是大陸媒體有目的地炒作，主要是希望讓台美關係產生負面影響，二是減緩到台灣先進製程赴美製造，會對大陸產生影響；她強調，台灣企業如何進行全球布局，是純粹的商業行為。

台積電 自由貿易 王美花

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