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汎銓11月營收年增一成 25億打造全球最大材料分析基地

經濟日報／ 記者林思宇／台北即時報導

半導體材料分析公司汎銓（6830）11月營收1.54億元，年增12.29％，續創歷年同期新高。累計1至11月合併營收達15.5億元，年增18.59％。汎銓表示，材料分析（MA）業務仍高度供不應求，將分階段投資25億元擴大產能，深耕台灣半導體市場。

汎銓表示，第4季向為半導體檢測分析產業傳統旺季，尤其隨著全球半導體產業先進製程演進、以及第三類半導體材料應用新賽道等，不僅帶動半導體上中下游客戶與汎銓業務合作緊密度持續深化，更進一步加劇材料分析(MA)業務委案需求高漲。

汎銓表示，積極擴充兩岸地區專業檢測分析人才、提升檢測分析效率並確保精準優異分析品質，受惠客戶委案量能持續增加，挹注11月材料分析(MA)業務營收較去年同期成長，占整體營收比重仍保持80%~85％之高水位。

汎銓表示，2023年起將業務觸角遍及全球各半導體產業聚落，採取「立足台灣，服務全世界」業務策略，整個大新竹廠區成為全球半導體產業最大材料分析（MA）基地。

半導體 營收

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