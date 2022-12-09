全球瘋世足 AI人工智慧運用搶眼
2022年卡達世足賽經歷近半個月的分組賽後，八強名單出爐，即將進入最精采的八強賽事，AI人工智慧在這次賽事扮演了搶眼的角色，從賽前冠軍隊伍預測，比賽過程中的自動化影像裁判仲裁，及賽事進行時的各場次人流、交通監控，及網路安全等，第一金投信指出，今年卡達世足賽是AI科技含量最高的一場賽事，反應近年各科技大廠積極拓展AI技術、設備研發，看好AI人工智慧長期價值，投資人可作為長線佈局標的。
10月中旬以來，全球科技股啟動反彈波，主要受惠通膨下降及升息節奏放緩，第一金全球AI人工智慧基金經理人李坤憲表示，儘管第四季受到全球景氣弱化，企業營運展望下修、人事精簡等，可能造成合作廠商撙節支出、客戶消費熱度減弱等，不過全球數位科技轉型運用長期趨勢並未改變，只是採取更經濟的規模、更有效率的整合，及投入時機等策略來調整因應。
第一金投信說，這場卡達世足賽已被各界評為AI科技含量最高的界盃，AI技術、晶片、人工感測、AR、VAR自動化影像運用無所不在，卡達面積僅約台灣的三分之一，在賽事期間吸引了大量球迷前往，為維護賽事期間安全，八個賽事場館的即時監測運作系統，運用AI人臉辨識、數據人流監控，同時透過遠端自動化系統操控閘門、自來水水源及空調運轉，即時監測避免像是恐佈攻擊衝突、韓國梨泰院踩踏，或水源污染、資安問題等事件發生。
此外，這幾屆世足賽事在裁判過程中，發揮重要角色的影像輔助系統，也是眾所矚目的焦點，第一金投信強調，透過包括AI影像、晶片感測、數位監測系統，透過全面性影響分析、精準數據判斷等，協助裁判更快速、更正確的判決等，這是觀眾在看賽事之餘還可以串聯留意的投資焦點。
過往運動賽事大家比較容易聯想到運動品牌投資受惠，但這次的世足賽則更讓大家重視人工智慧等科技化的全面運用，李坤憲看好AI人工智慧的長線發展趨勢，即使近期市場對於短線景氣弱化存在疑慮，從近期Gartner企業營運主管調查顯示，即時近期企業下修2023年資訊科技支出預算，不過，主要放緩的項目在硬體、服務等，但在軟體項目的支出成長預期仍相對強勁，預計成長率可達3.7%，李坤憲看好，包括雲端運算、網路安全，資料庫及數據分析等為優先支出項目，也是AI人工智慧投資領域長線機會相對較佳的標的。
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