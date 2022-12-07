在美建廠不易 台積「誕生之痛」

台積電亞利桑納州晶圓廠在美東時間六日舉行上機典禮，美國總統拜登、商務部長雷蒙多及蘋果執行長庫克等多位政商領袖都出席。華爾街日報指出，這座晶圓廠在風光背後，也將經歷「誕生之痛」，面臨設備成本與人才招募等難題。

拜登的出席凸顯美國仰賴台積電拉抬美國晶片業聲勢，對拜登來說，這場典禮也是鞏固美國半導體業未來數十年領導地位的重要一步。

華爾街日報報導，這座工廠也凸顯台商在美建廠的不易。在商務部就美國晶片補貼計畫公開徵求意見時，台積電十一月回函反映「鳳凰城多項建造成本和計畫的不確定性，讓在台灣興建相同先進邏輯晶圓廠的資本密集度大幅下降」。

信中說，在美設廠製造的「真正障礙是建設和營運的比較成本」，但台積電仍將在華府支持下，全力完成這項計畫。

台積美廠到處有美國製造標誌。記者張文馨／攝影

台積電也坦率列出六項在設廠與籌備過程遇到的「意外工程發展」，包括聯邦法規要求等，且每一項都拉高成本。報導引述知情人士指出，台積電盡可能把無塵室設備與晶片製造工具從台灣運往美國，因為美國供應商要價更高、或找不到當地貨源。

另一個挑戰是人力挑戰，台積電難在美國找到剛畢業的工程人才，須投入更多資金招兵買馬，在美國新聘的工程師還要送往台灣培訓一年或一年半。知情人士說，台積電也以薪資加倍與其他福利為誘惑，把台灣工程師送往亞利桑納州新廠支援。

台積電表示，亞利桑納州新廠目前擁有超過一千名雇員與其他人員，明年總數預計增至二千人。台積電高層曾坦言，台積電數十年來依賴在地工程人才、東亞等地供應鏈建立的製造生態系，不易在美國複製。

台積電創辦人張忠謀曾經說過，在亞利桑納州生產晶片的成本，可能比在台灣高百分之五十以上。