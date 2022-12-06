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閎康公布11月營收 續創單月新高

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
閎康董事長謝詠芬。圖/聯合報系資料照片
閎康董事長謝詠芬。圖/聯合報系資料照片

半導體檢測大廠閎康（3587）今日公布11月營收為3.85億元，月增4.9%、年增25.5%；累積2022年前11月營收35.87億元，年增18.7%，主因各地檢測商機湧現、客戶端需求不斷增溫、日本實驗室材料分析（MA）業績強勁，帶動營收續創歷史新高。

近期半導體產業進入庫存調整，根據美國半導體產業協會（SIA）最新年度報告預測，全球半導體銷售增長大幅放緩，預計2023年下半年需求才會反彈。晶圓代工龍頭台積電於日前法說會中則表示，庫存調整預料將在明年上半年結束，市況有望在明年下半年回升。市場負面消息雖然不斷，然而閎康業績仍維持成長，主因閎康提供之分析檢測服務，業績驅動力來自新製程、新應用、新材料，與R&D開案量正相關，較不受終端需求影響。

閎康的業務當中MA約占五成營收，即受惠於新製程及新材料推動而需求強勁。晶圓代工大廠3奈米製程已於南科試量產、2奈米預計落腳於新竹，也進行整地為蓋廠房做準備。3奈米為目前最先進的製程，全球主要客戶將在明年及後年陸續完成新晶片開案。2奈米則預計採用環繞閘極（GAA）架構，為製程架構一次重要的轉換，三星電子雖然在2022年6月底即宣布首款GAA架構的3奈米晶片進入投產，然根據外媒報導，目前良率僅達20%，尚未達大量量產之良率，亦可見轉換架構之難度。預期晶圓代工大廠在2奈米和1.4奈米GAA的研發將持續投入大量資源，有利於MA需求

整體而言，由於閎康客戶散布於產業上中下游，訂單多以製程、產品開發等研發需求為主，較不受景氣下行影響，新製程研發未因而減緩，推動MA需求，而後續隨著製程逐漸成熟，晶片應用面快速展開，將進一步推動故障分析（FA）、可靠度分析（RA）的商機，因而整體趨勢有利半導體檢測分析族群，閎康業績可望穩步向上成長。

奈米 晶圓代工 半導體

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